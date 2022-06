Portimão alcança a melhor posição de sempre no Bloom Consulting Portugal City Brand Ranking 2022, na categoria negócios.

Com um pódio estável liderado por Lisboa, Porto e Cascais, é a partir da 4ª posição que se começa a assistir a algumas variações no Top 25 de Negócios desta edição do Bloom Consulting Portugal City Brand Ranking©, face à edição do ano de 2021.

Na categoria Negócios é importante destacar as subidas de Évora e Barcelos, a grande quebra de Almada, que tal como Vila Nova de Gaia não conseguiu manter o ritmo de subida mostrado nas passadas edições.

Portimão alcança a melhor posição de sempre neste ranking, que consegue estar pela segunda vez no Top 25 nacional de Negócios, que nesta edição é fechado por Albufeira.

Braga sobe dois lugares na tabela e é agora 4º, repetindo o lugar alcançado em 2015 nesta dimensão e alcançando a distinção de Marca Estrela desta edição no ranking de negócios em que o top cinco é fechado por Coimbra.

Leiria consegue o seu melhor resultado de sempre nos Negócios com uma escalada de 3 posições para o 6º lugar, tal como o Funchal que consegue a segunda subida consecutiva e está agora na 7ª posição. Segue-se Sintra, com a descida de uma posição e Aveiro que consegue igualar a posição de destaque nos Negócios alcançada em 2016.

O Top 10 é fechado por Faro, que mesmo descendo duas posições não perde relevância entre os melhores desempenhos de marca nos Negócios.

Guimarães e Setúbal ocupam as posições seguintes, estando Vila Nova de Gaia em 13º lugar, protagonizando uma das maiores quedas nesta dimensão, muito devido às variações pouco impactantes no último ano.

Mafra, Matosinhos e Oeiras conseguem marcar esta edição com subidas de posição, Maia mantém o 17º lugar, seguido de Viseu. Torres Vedras escala três posições e iguala o resultado de 2015, sendo o Top 20 fechado por Viana do Castelo, que pela primeira vez desde 2014 não conseguia estar entre os 20 municípios com melhor desempenho nesta categoria.

O relatório pode ser lido aqui.

A Bloom Consulting

Criada em 2003, a Bloom Consulting é uma consultora especializada no desenvolvimento de estratégias de marca para países, regiões e cidades. Com sede em Madrid possui escritórios em Lisboa e São Paulo e Londres.

Para além de contar com casos de estudo em 5 continentes, a Bloom Consulting tem vindo a colaborar com a OCDE e a European Travel Commission, sendo ainda data partner oficial do World Economic Forum contribuindo para a elaboração do seu índice mundial de competitividade.

Ranking com base em «hard data»

Desde 2014 que a Bloom Consulting lança anualmente o Portugal City Brand Ranking© recorrendo a um algoritmo proprietário, testado e utilizado em estudos da Bloom Consulting um pouco por todo o mundo.

Este é um estudo diferenciado, uma vez que não têm qualquer variável qualitativa ou de opinião, focando-se exclusivamente em «hard data», dados fidedignos que classificam o desempenho das marcas dos 308 municípios portugueses de forma tangível e realista.

Este algoritmo é composto por três variáveis base. Na primeira variável são analisados todos os dados estatísticos que medem o desempenho nas vertentes económica, social e turística, sendo considerados dados de fontes oficiais como o INE ou a Pordata.

A segunda variável consiste na análise de todas as pesquisas online realizadas em todo o mundo, nos principais motores de busca, através da ferramenta Digital Demand – D2, ajudando a entender a procura proativa existente por todos os municípios portugueses.

Por fim, a terceira variável consiste no desempenho dos canais de comunicação dos municípios, nomeadamente nos seus sites oficiais e páginas em redes sociais. Desta forma, de uma forma concreta e rigorosa, é possível avaliar o desempenho e a eficácia dos diversos municípios na captação de investidores, turistas e novos residentes.