Portimão acolhe quinto Encontro de Autoimunidade do Algarve

Sob o lema «Caminhar sem deixar ninguém para trás» começa amanhã o quinto Encontro de Autoimunidade do Algarve, que decorrerá até sábado, no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.

Apesar do historial, esta edição do congresso junta pela primeira vez entidades públicas e privadas, além das instituições académicas como patrocinadores científicos. O programa inclui palestras como «Arte em Medicina: Novos Desafios da Relação Médico-Doente» por Filipe Palavra, médico do Hospital Pediatrico de Coimbra; «Tratamento Canabinoide nas Doenças Autoimunes: quando, como e onde utilizar?» por Hugo Ribeiro, médico da Equipa Comunitária Cuidados Paliativos de Gaia; «Gestão da Tríade: Dor crónica, Fadiga e Depressão» por Natalia Oliveira, médica do Centro Hospitalar do Tamega e Vale do Sousa e «Sistema de Inteligência Artificial no Diagnóstico Precoce de Doenças Inflamatórias Intestinais» por Joana Revez, médica no Hospital Beatriz Ângelo. O programa inclui ainda dois workshops pré-encontro.

A organização é da Associação Médica do Algarve (AMALG), coletivo que nasceu entre profissionais de saúde de forma a realizar cursos e eventos «tendo em conta a situação crítica que atravessa a saúde no Algarve e uma forma de podermos fazer um evento que não é do público nem do privado é da região», segundo explica o médico Carlos Carneiro. Fazem parte do núcleo fundador Nuno Fernandes, médico também dedicado a esta área, Rui Batalau (exercício e saúde), Marina Carvalho (psicóloga), Joana Cruz (nutricionista) e as enfermeiras Gisela Costa e Patrícia Carneiro, «numa abordagem multidisciplinar do doente como um todo nas várias vertentes».

Na associação integra-se o AICARE, «a academia de autoimunidade pensada nos doentes para essas patologias onde fazemos workshops de nutrição, neuropsicologia e exercício e saúde. Durante a pandemia fizemos várias sessões on-line. Devido à mesma não realizamos o congresso em 2021 e em vez disso a AMALG realizou um conjunto de podcasts mensais que estão disponíveis para consulta através da plataforma médica Tonic App com centenas de audições mensais», acresce.

No âmbito da formação, a AMALG fez o primeiro curso certificado para médicos de todo o país de ecografia osteoarticular, com formadores nacionais e internacionais, em 2019.

O encontro conta com o apoio da Ordem dos Médicos, Grupo HPA Saúde, Câmara Municipal de Portimão, Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, Núcleo de estudos de Doenças Autoimunes, ABC – Algarve Biomedical Center, Universidade do Algarve e Centro Hospitalar e Universitário do Algarve.

O programa completo pode ser consultado aqui.