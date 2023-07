Portimão acolhe quatro mil jovens cristãos de todo o mundo

A cidade de Portimão vai receber quatro mil jovens cristãos de todo o mundo, num evento pré-Jornada Mundial da Juventude 2023.

Portimão vai acolher quatro mil jovens de todo o mundo durante o Festival Welcome to Paradise, organizado pela Comunidade do Chemin Neuf, em parceria com a Paróquia Nossa Senhora da Conceição e a Câmara Municipal de Portimão, que se realizará de 26 a 31 de julho, no chamado «Dias nas Dioceses», antecedendo a Jornada Mundial da Juventude 2023, marcada para Lisboa entre 1 e 6 de agosto e onde está confirmada a presença do Papa Francisco.

O festival terá como quartel-general o Parque de Feiras e Exposições e o Portimão Arena, estando agendadas atividades para o TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, Museu de Portimão, Igreja Matriz, Igreja do Colégio, Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão, Polidesportivo da Rua António Carmo Provisório e Área Desportiva da Praia da Rocha.

Ao longo desta semana especial, cerca de quatro mil jovens estudantes e trabalhadores de 74 nacionalidades e 15 igrejas cristãs, entre os 18 e os 30 anos, poderão compor os seus dias graças à fórmula ‘à la carte’, escolhendo os workshops, concertos, desportos na praia e noites temáticas em que desejam participar.

Experiência inesquecível, composta por uma semana de oração, aprendizado, troca de experiências, práticas desportivas, profundidade espiritual e muito mais, o evento proporciona uma vivência poderosa e profunda para todos os participantes, sendo esperadas delegações da Alemanha, França, Hungria, Itália, Letônia, Guadalupe, Brasil, Martinica, Burkina Faso, Costa do Marfim, Madagáscar, Taiwan, Mali, China, etc.

Os jovens irão pernoitar em vários estabelecimentos de ensino do município, que estarão de portas de portas abertas para os acolher, o mesmo sucedendo com seis dezenas de famílias portimonenses, disponíveis para alojar os participantes neste evento à escala mundial.

Acontecimento ecuménico internacional que, desde 1993, é organizado anualmente pela Comunidade Chemin Neuf na abadia francesa de Hautecombe, situada no sul de França, o Welcome to Paradise deste ano muda-se de armas e bagagens para a cidade da boa sardinha assada, na sequência destas parcerias.

Vivência única ao alcance dos jovens portimonenses

Esta grande organização está aberta ao envolvimento dos paroquianos de Portimão, a partir dos 16 anos, que poderão inscrever-se desde já como voluntários, ajudando na logística e no acompanhamento dos peregrinos.

Fazem parte das tarefas dos voluntários o apoio na preparação de alojamentos e de salas, distribuição de comidas, confeção, decoração, tradução, enfermaria, ou marcenaria, entre outras atividades, podendo igualmente desfrutar o festival, enquanto integram uma equipa internacional e praticam outras línguas.

Os jovens de Portimão, entre os 18 e os 30 anos, que pretendam participar no Welcome to Paradise e vivenciar esta experiência única sem sair de casa beneficiam de condições especiais, pagando apenas uma taxa de inscrição no valor de 10 euros.

Para inscrição no evento, seja como voluntário ou participante, os interessados deverão recorrer a este endereço eletrónico.

Programação eclética

Em cada dia do festival haverá uma programação diferenciada, desde o acolhimento dos participantes e a abertura da semana com um espetáculo noturno no Portimão Arena, onde serão apresentadas todas as delegações participantes, até à grande festa final, não faltando durante este animado período muitos ‘tempos fortes’, fraternidades, momentos ‘à la carte’, celebrações e instantes de oração, além das noites temáticas.

Consideradas tempos fortes da programação, as conferências contarão com palestrantes de prestígio, como os cardiais Tagle e Czerny, além de diversos bispos, entre os quais os franceses D. Olivier Leborgne e D. Laurent Le Boulc’h, o belga D. Jean Kockerols, o costa-marfinense D. Jacques Assanvo Ahiwa e D. Manuel Quintas, Bispo da Diocese do Algarve, que falarão sobre temas que ajudarão os jovens a crescer.

Entre as várias personalidades previstas no festival, merecem destaque o superior geral da Comunidade Taizé, Ir Alöis, o padre François Michon, superior geral da Comunidade Chemin Neuf, sem esquecer o grupo de música da igreja Hilsong, o casal Punto, pastores do movimento jovem na Itália, ou Juliette Gélébart, doutora em neurociência.

As atividades principais do festival serão traduzidas em dez línguas, a saber: português, inglês, alemão, francês, polaco, italiano, checo, neerlandês, flamengo e letão.

A escolha de Portimão

A cidade foi eleita para a edição deste ano do Welcome to Paradise principalmente devido ao Portimão Arena, situado no Parque de Feiras e Exposições, equipamento municipal que possui condições únicas em todo o país e tem a capacidade de corresponder à versatilidade do projeto e de acolher num só local os quatro mil jovens esperados.

E uma vez que a vertente das férias constitui critério relevante para a organização, a Praia da Rocha também contribuiu fortemente para essa escolha enquanto destino turístico privilegiado, pois as suas características naturais e as infraestruturas disponíveis permitirão que tenha um importante papel ao nível da programação.

Papa Francisco é esperado na Jornada Mundial da Juventude 2023

Também conhecida como JMJ, a Jornada Mundial da Juventude é um evento que acontece a cada três anos num país diferente e reúne jovens de todo o mundo para trocar experiências e celebrar a fé em Cristo, sendo esperado em Lisboa na edição deste ano o Santo Papa Francisco.

Instituída pelo Papa João Paulo II em 20 de dezembro de 1985, a JMJ reúne milhares de jovens de todo o mundo para celebrar e aprender sobre a fé e a doutrina católica e para construir pontes de amizade e esperança entre continentes, povos e culturas, além de compartilhar entre si a vivência da espiritualidade, sendo esta a primeira vez que se realiza em Portugal.