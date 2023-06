Portimão acolhe exposição com esculturas de Saint Silvestre

O Museu Portimão vai receber uma exposição com esculturas e instalações de Saint Silvestre que será inaugurada no dia 24 de junho às 17h00.

No próximo dia 24 de junho, o Museu de Portimão inaugura às 17h00 uma exposição de António Saint Silvestre sob o mote «Teatro da Vida», tendo como base esculturas e instalações deste criador que se vem distinguindo no panorama artístico internacional.

Com uma vivência e percurso atípicos, Saint Silvestre nasceu na Africa colonialista, cresceu em Portugal sob a ditadura de Salazar, passou parte da juventude numa guerra inútil em Angola, percorreu o mundo e começou a criar artisticamente em Paris, onde realizou a primeira exposição individual em 1987, tendo participado em mostras coletivas desde 1983, que revelaram a sua arte em diversas cidades europeias e ainda nos Estados Unidos da América e Japão.

Artista autodidata e barroco, na capital francesa contactou de perto com o mundo da arte, onde começou a expor individualmente os primeiros trabalhos, antes de abrir uma galeria de arte, incentivado por amigos e admiradores. A partir daí, criou um mundo de pequenas personagens que, debaixo das suas cores brilhantes e do seu ar infantil, exprimem de forma séria e triste a dor no mundo.

Com um sentido profundo da fragilidade da existência, da atualidade social e política, o artista é um perspicaz observador do grande teatro da vida, descrevendo um planeta frágil, ao tecer histórias e criar personagens, fio a fio, entre anjos, demónios e toda uma série de crianças atormentadas pelos pecados do mundo, que denunciam as ações vergonhosas do homem.

As suas esculturas e instalações têm uma visão aguda da vivência quotidiana, atualidade que aparece, mais do que transparece, por meio dos detalhes ínfimos que caracterizam o sentido crítico-sarcástico deste «Molière contemporâneo», como alguém já lhe chamou.

Mas Saint Silvestre vai mais além ao revelar, na intimidade dos seus heróis, os malabarismos perversos da sociedade contemporânea, conseguindo dar vida a cada personagem, como se escrevesse e produzisse uma peça de teatro bem resolvida e divertida.

A mostra «Teatro da Vida» pode ser visitada até 27 de agosto no seguinte horário: terça-feira das 14h30 às 18h00; de quarta-feira a domingo das 10h00 às 18h00 até 31 de julho e durante o mês de agosto, de terça (19h30-23h00), quarta a sábado (13h00-23h00) e domingo (15h00-23h00).