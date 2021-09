Portimão acolhe encontro da Confraria dos Gastrónomos do Algarve

Portimão acolhe mais um Grande Capítulo da Confraria dos Gastrónomos do Algarve.

A Confraria dos Gastrónomos do Algarve volta a escolher Portimão para organizar mais um Grande Capítulo, desta vez em 17ª edição, cujo momento alto terá lugar no dia 2 de outubro, reunindo cerca de duas centenas de confrades portugueses, espanhóis, franceses e italianos para enaltecer a gastronomia e premiar os melhores produtos, além de contar com a participação de chefs de cozinha e restaurantes do Algarve.

Considerado o maior evento anual da Confraria dos Gastrónomos do Algarve, o Grande Capítulo inclui na sua programação a VI Gala da Ordem de Santa Maria de Ossónoba, que condecora e premeia os melhores da gastronomia algarvia, nacional e europeia, contando este encontro internacional com o apoio da Câmara Municipal de Portimão.

Num primeiro momento, o XVII Grande Capítulo terá lugar no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, onde os presidentes da câmara local e da entidade promotora darão as boas-vindas às confrarias representadas.

A seguir, os intervenientes seguirão em cortejo para a Igreja Matriz, acompanhados pela Sociedade Filarmónica de Portimão, decorrendo no templo religioso uma cerimónia que reunirá cerca de 30 confrarias de todo o país, de Espanha, França e Itália. Na ocasião vão ser entronizados vários confrades, como o historiador asturiano Roman Antonio Álvarez Gonzalez, a francesa Claudine Couderc, a mais antiga confreira, e a presidente da Comissão Vinícola do Algarve, Sara Silva, entre outros.

À noite, a partir das 20 horas, realiza-se no Tivoli Marina Hotel o jantar e a gala dos Prémios de Santa Maria de Ossónoba, uma iniciativa bienal que distingue 13 categorias, entre as quais, «produto alimentar Algarve», «cozinha tradicional do Algarve», «chefe de cozinha nacional», «chefe de cozinha da região do Algarve», «vinho do Algarve», «restaurante algarvio» e «Dedicação à Gastronomia», entre outros.

Os prémios Santa Maria de Ossónoba correspondem a um reconhecimento àqueles que têm contribuído para a comunidade e que tantas vezes ficam no esquecimento. A iniciativa tem como finalidade a difusão e divulgação da raiz cultural da região do Algarve e, também, o incentivo e defesa dos interesses públicos desta comunidade regional.

Mesmo não pertencendo a nenhuma confraria, os interessados em participar no programa, que se prolonga pelos dias 1, 2 e 3 de outubro, poderão inscrever-se através de email (galgarve@cgalgarve.com) ou por telemóvel (960 064 967).

O programa e condições de inscrição podem ser consultadas aqui.