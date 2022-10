Portimão acolhe concertos do 15º Festival de Órgão do Algarve

A 15ª edição do Festival de Órgão do Algarve passa por Portimão com dois concertos marcados na Igreja Matriz.

O 15º Festival de Órgão do Algarve arranca na Igreja Matriz de Portimão, com um concerto do organista João Santos e do Grupo Coral Adágio, marcado para sexta-feira, dia 4 de novembro, às 21h00.

E com o objetivo de divulgar o órgão para a sua continuidade histórica e patrimonial, na manhã do dia seguinte, sábado, 5 de novembro, o mesmo espaço será palco de uma oficina orientada pelo próprio organista, dirigida a professores e alunos de instrumentos de tecla e de música antiga, estudiosos do património e outros interessados.

Trata-se de uma oficina organizada em parceria com a Academia de Música de Portimão, com o custo de cinco euros e um máximo de 10 participantes.

As inscrições deverão ser pagas no próprio dia, sendo que os ouvintes têm a oportunidade de assistir de forma gratuita.

Para terminar a passagem do 15º Festival de Órgão do Algarve por Portimão, a Igreja Matriz volta a acolher uma atuação, desta vez a solo, da organista Laura Silva, no Dia de São Martinho, 11 de novembro, às 21h00.

Recorde-se que o órgão de tubos da Igreja Matriz de Portimão foi restaurado há quatro anos, no sentido de cativar munícipes e visitantes para a preservação de instrumentos que são património cultural, divulgar a música portuguesa e erudita e espalhar pela região o apreço pelos órgãos históricos.

Toda a programação dos concertos agendados em Portimão pode ser consultada aqui, sendo que as inscrições da oficina e mais informações sobre a mesma podem ser solicitadas através de telefone (282 426 290 / 966 642 279) ou e-mail (geral@amportimao.pt).

Concertos de barlavento a sotavento:

O Festival de Órgão do Algarve é organizado pela Associação Música XXI, e esta 15ª edição contempla nove concertos entre 4 e 26 de novembro, distribuídos por seis órgãos históricos do Algarve existentes em igrejas de Faro, Loulé, Tavira e Portimão, iniciando-se todos os espetáculos às 21h00, com entrada livre e sem a necessidade de reserva prévia.

O 15º Festival de Órgão do Algarve 2021 conta com os apoios da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos municípios de Faro, Loulé, Portimão e Tavira, e com a divulgação da Região de Turismo do Algarve.

A informação completa pode ser acompanhada através do Facebook.

Biografia dos intérpretes:

João Santos participou em reconhecidos concursos internacionais de órgão e dá regularmente concertos por todo o país e no estrangeiro, tendo já trabalhado com grande parte das orquestras nacionais. Atualmente é organista titular da Catedral de Leiria.

Laura Silva apresentou-se a solo e com orquestra em Portugal, França, Alemanha, Bélgica, Holanda e Inglaterra, estudando atualmente em Londres, no Royal College of Music, onde é bolseira da Eric Thompson Trust e da Fundação GDA.

Fundado em Portimão no ano de 1989, o Grupo Coral Adágio inclui no repertório peças musicais da Renascença à atualidade, da polifonia sacra aos espirituais negros, passando pela música popular, portuguesa e de outros países.

Do percurso do agrupamento portimonense, destacam-se deslocações aos Açores (1998), Itália (2000), Holanda e Alemanha (2002), Espanha (2002 e 2009) e atuações em diversos programas de rádio (RDP) e televisão (RTP), bem como a interpretação de missas e óperas de relevo, tendo realizado concertos com a Orquestra do Algarve e a Orquestra do Norte.

Sob direção artística do maestro António Alves Alferes Pereira, natural de Portimão, o Coral Adágio gravou em 2008 o primeiro CD exclusivo, intitulado «(L)atitudes», tendo sido agraciado com a Medalha de Mérito Municipal graus bronze (2002) e prata (2008) pela autarquia local.