Portimão acolhe 2.500 crianças e jovens de férias em segurança

Férias de Verão 2021 movimentam cerca de 2500 crianças e jovens em total segurança em Portimão.

Começaram ontem, 12 de julho, as Férias de Verão 2021, destinadas a crianças e jovens residentes em Portimão com idades entre os 6 e os 12 anos, que até 20 de agosto podem ocupar os seus tempos livres de forma divertida e lúdica.

Projeto da Câmara Municipal de Portimão pensado para ocupar os mais novos durante a tradicional paragem escolar nos meses de verão, a iniciativa apresenta nas próximas seis semanas um diversificado programa de atividades desportivas, culturais, lúdicas e educativas, prevendo-se a participação de cerca de 2.500 crianças e jovens, aos quais será oferecido um kit composto por T-shirt, lancheira e boné.

Participam nas Férias de Verão um total de 43 monitores e sete coordenadores devidamente formados para o efeito, os quais serão submetidos semanalmente a testes à Covid-19, ao abrigo do plano de contingência aprovado pela autoridade de saúde local e pela Proteção Civil Municipal.

Esse plano determina igualmente a medição de temperatura a todas as crianças, que devem desinfetar as mãos com álcool gel à entrada de cada equipamento, sendo distribuídas máscaras a quem não as traga de casa.

As Férias de Verão 2021 decorrem de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 13h30, e, para além da oportunidade que proporcionam aos mais pequenos de brincarem, vivenciarem experiências diferentes e adquirirem hábitos de vida saudável, representam igualmente uma resposta efetiva aos encarregados de educação que se encontram a trabalhar.

A iniciativa tem lugar em todas as três freguesias do concelho, havendo atividades distintas nos seguintes núcleos: Museu de Portimão; Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes; Quinta Pedagógica de Portimão; TEMPO – Teatro Municipal de Portimão; Área Desportiva da Praia da Rocha; Clube Naval de Portimão; Complexo Municipal de Ténis e Padel e Piscina Municipal de Portimão; Pavilhão Desportivo da Boavista; Complexo Desportivo de Alvor; e Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande.

Ainda há vagas para todos os turnos

Neste momento, a média de inscrições para cada um dos turnos ronda os 70 por cento, existindo vagas para a Área Desportiva Praia da Rocha, Clube Naval, Complexo Desportivo de Alvor, Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande, Pavilhão da Boavista e Complexo de Ténis/Piscina Municipal. Por consequência, os encarregados de educação interessados poderão proceder à inscrição das suas crianças e jovens, contactando diretamente os equipamentos ainda com vagas disponíveis.

Os turnos funcionam ao longo dos seguintes períodos: 1ª semana – de 12 a 16 de julho; 2ª semana – de 19 a 23 de julho; 3ª semana – de 26 a 30 de julho; 4ª semana – de 2 a 6 de agosto; 5ª semana – de 9 a 13 de agosto; 6ª semana – de 16 a 20 de agosto.

Colaboram neste projeto municipal a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Portimão, o Clube de Ténis e Padel de Portimão, a Portinado, o Clube Naval de Portimão, o Portimão Surf Clube e o TIPO – Teatro Infantil de Portimão, sendo parceiros a Sand City e o Zoomarine.

Os interessados pode tirar dúvidas por telefone (2982 470 813), disponível das 9h00 às 19h00, ou por email (desporto@cm-portimao.pt), podendo ser encontradas todas as informações sobre as Férias de Verão 2021 no site oficial do município de Portimão.