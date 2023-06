Portimão abre candidaturas ao Prémio Municipal do Voluntariado

Portimão volta a organizar Prémio Municipal do Voluntariado distingue projetos inovadores com relevância social.

Decorre entre 1 de julho e 15 de outubro o prazo para submissão de candidaturas referentes à 5.ª edição do Prémio Municipal do Voluntariado, galardão instituído desde 2019 pelo município de Portimão com o objetivo de estimular a criação de projetos inovadores nas áreas de solidariedade, saúde, ambiente, economia social, educação e formação.

No sentido de estimular o exercício de responsabilidade social e a cidadania ativa, os projetos candidatos ao Prémio Municipal do Voluntariado deverão promover a melhoria da qualidade de vida das crianças, jovens, seniores, pessoas com deficiência, pessoas em situação de sem-abrigo, migrantes, etnias e/ou pessoas em situação vulnerável, criando um impacto mensurável na vida dos destinatários.

Após avaliação do júri do prémio, serão distinguidos os quatro melhores projetos, dois na categoria Singular e dois na categoria Coletivo, correspondendo a um primeiro e segundo lugares, aos quais será entregue o apoio pecuniário de 6.500 euros e 3.500 euros, respetivamente, destinado ao desenvolvimento de cada uma das candidaturas premiadas, estando prevista a atribuição de uma menção honrosa por cada categoria.

As candidaturas devem ser apresentadas até 15 de outubro deste ano, mediante preenchimento de formulário digital e de acordo com os termos do regulamento em vigor, disponíveis aqui.

A solicitação de informações complementares e os pedidos de esclarecimento de dúvidas podem ser feitos através de email (candidaturaspvm@cm-portimao.pt) ou pelos telefone (282 470 727 / 787).

Está marcada para novembro próximo a seleção das quatro candidaturas finalistas, enquanto a entrega dos prémios terá lugar a 5 de dezembro, Dia Internacional do Voluntariado, em cerimónia pública promovida pelo município de Portimão.

Os prémios da edição anterior

Na edição do ano passado, o prémio na categoria Coletivo coube ao projeto «Navegar pela Mente», da Associação Teia d’Impulsos, que visa possibilitar a prática semanal de vela aos utentes que frequentam o Hospital de Dia de Psiquiatria e Reabilitação do CHUA – Portimão, proporcionando o desenvolvimento de uma atividade desportiva e terapêutica como ferramenta no processo de reabilitação.

Na mesma categoria, o segundo prémio foi entregue ao projeto Oficina Social de Bricolage do GRATO – Grupo de Apoio aos Toxicodependentes, que se traduzia em equipar uma carrinha com material de manutenção e ferramentas, funcionando a viatura como oficina de pequenas reparações ao domicílio, ao serviço da população mais vulnerável e carenciada do concelho.