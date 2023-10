Portimão abre candidaturas a bolsas para alunos do Ensino Superior

Município de Portimão vai abrir candidaturas a bolsas de estudo destinadas aos alunos do Ensino Superior, entre 13 e 19 de outubro.

Vão estar abertas no período compreendido entre 20 e 31 de outubro as candidaturas para atribuição de bolsas de estudo por parte do município de Portimão, destinadas a estudantes que frequentem o Ensino Superior, no montante unitário de 2.000 euros.

Os alunos que preencham os requisitos previstos no regulamento municipal, onde se estabelecem as disposições deste concurso, deverão proceder a marcação prévia entre os dias 13 e 19 de outubro, através de formulário online, que disponibiliza toda a informação relacionada com as candidaturas à atribuição de bolsas de estudo para estudantes do Ensino Superior, por iniciativa da Câmara Municipal de Portimão.