Portimão abraça «Abril, Mês da Prevenção dos Maus-tratos na Infância»

Portimão volta a associar-se à iniciativa «Abril, Mês da Prevenção dos Maus-tratos na Infância».

Arrancou hoje, dia 1, a iniciativa «Abril, Mês da Prevenção dos Maus-tratos na Infância», promovida todos os anos pela Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens com o objetivo de alertar a sociedade para esta problemática, à qual Portimão volta a associar-se, através da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) local.

Nesse sentido, vão ser promovidas diversas iniciativas, entre as quais a iluminação em tons de azul, e ao longo de todo este mês, quer do edifício dos Paços do Concelho quer das instalações da CPCJ de Portimão, onde será colocado um laço azul, símbolo deste flagelo social.

À semelhança do que aconteceu o ano passado, a CPCJ solicitou aos estabelecimentos de ensino e educação das redes pública e privada do concelho a realização de atividades artísticas no âmbito da história do laço azul, a expor nos espaços públicos ou em janelas.

Em resposta a este convite, a Rádio Alvor irá divulgar nos seus períodos de emissão os Direitos da Criança, através de áudios com vozes de crianças, que serão passados diariamente.

Por sua vez, o Portimonense Sporting Clube irá utilizar uma centena de T-shirts e uma tarja de 6mx1,5m alusivas ao tema, que serão usadas nos jogos oficiais de futebol e de futsal sénior a realizar em Portimão durante o mês de abril.

Enquanto no futsal esta campanha de âmbito social incluirá os jogos Portimonense x Leões de Porto Salvo (dia 2) e Portimonense x Sporting de Braga (dia 23), no futebol estarão abrangidas as partidas Portimonense x Famalicão (dia 10) e Portimonense x Moreirense (dia 24).

Durante este mês também será promovido o Calendário dos Afetos, composto por uma atividade diária simples, que convida à interação entre os pais e seus filhos, reforçando os laços familiares e o bom relacionamento intergeracional.

Porque proteger compete a todos e as crianças são o reflexo de quem as cuida, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Portimão deixa o alerta para que todos estejam alerta através da mensagem «Serei o que me deres … Que seja Amor!»

A história do laço azul

O Mês de Prevenção dos Maus-tratos na Infância teve origem no ano de 1989, na Virgínia, Estados Unidos da América, quando a avó Bonnie Finney prendeu uma fita azul à antena da sua viatura.

A trágica história que Bonnie contou aos elementos da comunidade onde vivia prendia-se com os maus-tratos de que os seus dois netos foram alvo por parte dos progenitores. A idosa recorreu a um laço azul para não esquecer os corpos das crianças, marcados com inúmeros hematomas. O azul, que simboliza a cor das lesões, servir-lhe-ia como lembrete constante para lutar na sua proteção contra os maus-tratos.

A campanha expandiu-se gradualmente e, na atualidade, muitos países usam as fitas azuis durante o mês de abril, em memória daqueles que morreram em resultado do abuso infantil e como forma de apoiar as famílias, fortalecendo as comunidades nos esforços necessários para prevenir este grave problema e a negligência que, por norma, o poderá causar.