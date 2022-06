População de Lagoa terá «Caminhadas ao Luar» em julho e agosto

Há dois percursos adaptados a todos os participantes.

O concelho de Lagoa terá durante os meses de julho e agosto, sempre à quarta-feira, a partir das 20h30, «Caminhadas ao Luar», atividade que pode ser realizada por pessoas de todas as idades e de todos os estilos de vida.

Sem fins competitivos, o evento tem como objetivo «incentivar os munícipes a aumentar os seus níveis de atividade física, de forma a melhorar a sua saúde geral», afirma a Câmara Municipal.

Existirão dois percursos que se adaptam a todos os participantes: um para caminhada (cinco quilómetros) e outro para corrida (10 quilómetros).

Em ambas as opções, serão percorridos os pontos mais emblemáticos do concelho: no dia 6 de julho, a atividade arranca de Lagoa, junto ao Pavilhão Municipal; a 13 de julho, os caminhantes partem do Largo da Igreja da Senhora da Rocha, em Porches, enquanto que no dia 20 de julho é a vez dos participantes saírem do Largo da Igreja, em Estômbar.

O programa prossegue a 27 de julho, com partida do Estádio da Belavista, no Parchal; a 3 de agosto, a caminhada tem início no Largo Rainha D. Leonor, em Ferragudo, finalizando a 10 de agosto, a partir do Largo de Carvoeiro.