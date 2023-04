Polícia Judiciária deteve suspeitos do homicídio de jovem em Albufeira

A Polícia Judiciária acaba de deter um jovem casal suspeitos do crime de homicídio que ocorreu na madrugada do passado domingo, em Albufeira, a uma adolescente.

Através da Diretoria do Sul, a Polícia Judiciária (PJ) procedeu à detenção de um homem e uma mulher, de 20 e 21 anos de idade, respetivamente, «por fortes indícios» da prática do crime de homicídio qualificado, através de esfaqueamento, ilícito ocorrido no concelho de Albufeira a uma jovem de 19 anos.

O crime verificou-se na madrugada do passado domingo, dia 16 de abril, ocorrendo a agressão na via pública, em frente a um estabelecimento de diversão noturna que estaria a encerrar, localizado nas Areias de São João.

De acordo com a Polícia Judiciária, «na sequência de pronta ação por parte do posto territorial de Albufeira da Guarda Nacional Republicana (GNR), que procedeu à localização os suspeitos, foi de imediato desencadeada a investigação, permitindo apurar que a vítima, a jovem de 19 anos de idade, foi agredida pelo casal ora detido, tendo as agressões sido perpetradas com recurso a arma branca e pelo elemento feminino, provocando-lhe as lesões que determinaram o óbito, confirmado ainda no local por elementos do INEM».

Em resultado do trabalho de investigação desenvolvido, foram recolhidos «relevantes elementos probatórios que conduziram à detenção dos presumíveis autores», formalizada ainda no dia de ontem, domingo, 16 de abril.

Os detidos serão presentes ainda hoje a interrogatório Judicial para efeitos de aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, sendo que o inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Albufeira.