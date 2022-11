Polícia Judiciária detém suspeito de tentativa de homicídio em Lagos

Homem de 24 anos foi detido pela Polícia Judiciária por alegada tentativa de homicídio num estabelecimento noturno de Lagos.

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Portimão, identificou e deteve um homem pela presumível autoria de um crime de tentativa de homicídio.

Os factos ocorreram em setembro, em Lagos, e tiveram lugar na via pública, junto a um estabelecimento de diversão noturna.

De acordo com a PJ, no decorrer de uma luta entre a vítima e o agressor, este último, com recurso a uma navalha com sete centímetros (cm) de lâmina que transportava no bolso das calças, «desferiu um golpe corto-perfurante na região ilíaca, causando abundante sangramento».

A vítima, que sobreviveu devido à «pronta intervenção» dos serviços de emergência médica, careceu ainda de internamento e intervenção cirúrgica.

No âmbito da investigação, foram recolhidos, segundo denota a PJ, «relevantes indícios probatórios», o que resultou na detenção do presumível autor.

O jovem, de 24 anos de idade, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca de Lagos, para aplicação de eventual medida de coação.