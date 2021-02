Poha e Lee Seung-woo reforçam Portimonense por empréstimo

Médio francês emprestado pelo Vitória Sport Clube, enquanto o extremo coreano, que passou pela formação do Barcelona, chega por empréstimo dos belgas do Sint-Truiden.

O Portimonense anunciou a contratação de Denis-Will Poha, médio francês de 23 anos, por empréstimo do Vitória Sport Clube (Guimarães).

Peça importante da turma vimaranense na época passada, onde atuou em 32 jogos, Poha perdeu preponderância nesta temporada, tendo atuado apenas em seis partidas.

Segundo anunciou no seu site oficial, a turma algarvia fica com opção de compra do passe do atleta.

Também inscrito como reforço dos alvinegros nesta janela de inverno, o extremo sul-coreano Lee Seung-woo, também de 23 anos, chega por empréstimo dos belgas do Sint-Truiden, onde actuou, nesta época, em 13 partidas, apontando dois golos.

Internacional pela Coreia do Sul, o atleta passou pelos italianos do Hellas Verona, fazendo parte da sua formação no Barcelona.

Outro nome veiculado ao Portimonense é o de Keisuke Honda, internacional japonês de 34 anos. Segundo avança o diário desportivo O Jogo, o atleta já terá assinado. Como estava desempregado, a sua inscrição poderá ser feita nos próximos dias, fora do período de transferências.