Poetas portugueses recordados em encontros literários na cidade de Portimão

Poetas portugueses vão ser evocados nos encontros literários «Verão Azul» a realizar-se em julho no Jardim 1.º de Dezembro, em Portimão.

Há um século nasciam quatro poetas notáveis, que viriam a tornar-se figuras incontornáveis da cultura portuguesa do século XX (Mário Cesariny de Vasconcelos, Mário-Henrique Leiria, Eugénio de Andrade e Natália Correia), que a Biblioteca Municipal de Portimão vai homenagear na edição deste ano dos Encontros Literários «Verão Azul», marcados para as tardes de 1, 8, 15 e 22 de julho no Jardim 1.º de Dezembro.

Inspirados no título do livro «Agosto Azul» do escritor portimonense e ex-Presidente da República Manuel Teixeira Gomes, a Biblioteca Municipal de Portimão dedica a terceira edição destes encontros literários à celebração dos centenários do nascimento dos poetas, em quatro conversas entre especialistas.

Nas três primeiras conversas, o ator Luís Lucas fará a leitura de poemas dos autores homenageados, ao passo que na última a leitura ficará a cargo da atriz Lia Gama.

Com esta iniciativa, que acontecerá sempre a partir das 18h30 no ambiente floral do Jardim 1.º de Dezembro, a Câmara Municipal de Portimão, através da Biblioteca Municipal, visa celebrar a vida e obra dos poetas homenageados, incutindo um cunho cultural à convivialidade proporcionada pelo espaço público onde a iniciativa terá lugar, em pleno centro da cidade.

Sob curadoria de Carlos Vaz Marques, que também moderará os encontros programados, a primeira sessão está agendada para 1 de julho e nela Maria Antónia Oliveira, autora de estudos biográficos sobre autores portugueses, e Pedro Mexia, poeta, cronista e crítico literário, falarão sobre as «Palavras acesas como barcos», do poeta surrealista Mário Cesariny de Vasconcelos (1923-2006).

A segunda sessão, em 8 de julho, será dedicada a Mário-Henrique Leiria (1923-1980), com a participação de Tânia Martuscelli, professora de literatura portuguesa na Universidade do Colorado, e Fernando Cabral Martins, professor de Literatura Portuguesa na Universidade Nova de Lisboa, que darão a conhecer a multifacetada obra do poeta que escreveu os “Contos do Gin Tónico”.

Na terceira sessão, marcada para 15 de julho e consagrada a Eugénio de Andrade (1923-2005), o poeta e ensaísta Nuno Júdice e Maria Bochichio, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, darão voz às «Palavras Interditas» que o poeta legou.

Na quarta e última sessão, em 22 de julho e dedicada a Natália Correia (1923 -1993), o escritor João de Melo, que conviveu com a poetisa nos Açores, e a escritora Filipa Martins, autora da recém-publicada biografia de Natália, intitulada «O dever de deslumbrar», evocarão a voz da ‘mátria’ portuguesa.