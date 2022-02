Plataforma chinesa «Alibaba.com» reúne parceiros em Albufeira

Albufeira acolhe uma apresentação da plataforma de comércio digital Alibaba, no sábado, dia 19 de fevereiro.

Nesta apresentação a plataforma de e-commerce Alibaba.com»estarão presentes representantes das Câmaras de Comércio e Indústria Luso-Chinesa (CCILC) e Portugal-Hong Kong (PHKCCI), juntamente com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) Global.

Trata-se de uma plataforma de comércio eletrónica que compreende uma área de negócios com cerca de 200 países e regiões, mais de 40 indústrias e 180 milhões de produtos online, regista diariamente uma média de 300 mil abordagens comerciais e agrega mais de 26 milhões de compradores ativos de todo o mundo.

Neste evento estarão também presentes produtores e empresas tecnológicas sedeados no Algarve, com relevo nacional e internacional, como forma de criar sinergias, com vista à evolução.

Será ainda possível promover a interação entre as empresas e o público em geral no espaço de meet and greet, com o acolhimento e a promoção do município de Albufeira, representado pelo presidente, José Carlos Rolo.

Com início às 10h10, as inscrições para assistir a esta apresentação já estão disponíveis através de formulário disponibilizado aqui.

Também é possível pedir mais informações por email (geral@ccilc.pt).