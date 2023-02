Plano Ferroviário Nacional apresentado ao Conselho Regional da CCDR Algarve

Apresentação do Plano Ferroviário Nacional está na ordem de trabalhos da reunião do Conselho Regional da CCDR Algarve, esta quarta-feira.

O Conselho Regional da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, reúne na quarta-feira, dia 22 de fevereiro, às 14h30, em Faro.

Os trabalhos a realizar durante a reunião contemplam a versão final do Programa Regional Algarve 2030; a apresentação da Iniciativa Territorial Integrada Água e Paisagem; a apresentação do Plano de Ação Biodiversidade; a apresentação do Plano Ferroviário Nacional; o modelo de governação do PT 2030; a nova orgânica da CCDR (princípios orientadores) e por fim, a eleição de membro efetivo e membro suplente representando a região no Conselho Económico e Social.

Além dos seus membros, participam nesta reunião do Conselho Regional a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e os secretários de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel, e das Infraestruturas, Frederico Francisco.

O Conselho Regional é o órgão consultivo da CCDR, sendo composto pelos presidentes das Câmaras Municipais e dois representantes das freguesias, indicados pela Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), abrangidas na área geográfica de atuação da CCDR; um representante de cada entidade com assento na comissão permanente de concertação social do Conselho Económico e Social, por elas indicado; dois representantes das universidades sediadas na região, indicados pelo Conselho de Reitores; um representante dos institutos politécnicos sediados na região, indicado pelo Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos; um representante das entidades regionais de turismo, por elas indicado; dois representantes das organizações não governamentais do ambiente, indicados pela respetiva confederação nacional; dois representantes das associações de desenvolvimento regional, indicados pela Associação Nacional das Agências de Desenvolvimento Regional; um representante das associações de desenvolvimento local, indicado pela Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local; um representante das associações cívicas com expressão regional, indicado pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local; e até duas individualidades de reconhecido mérito na região, indicados sob proposta do presidente da CCDR.

Podem ser convidadas a assistir e participar nas reuniões do conselho entidades ou personalidades cuja audição e participação sejam consideradas relevantes, atenta a natureza das questões constantes da ordem de trabalhos, por proposta do presidente do conselho regional.

Participam no conselho regional, sem direito de voto, o presidente da CCDR e os membros do conselho de coordenação intersetorial. São competências do conselho regional: