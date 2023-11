PJ prende agressor de mulher de 23 anos em Olhão

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Sul, deteve um homem, agressor de uma mulher de 23 anos, em Olhão.

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Sul, procedeu à detenção de um homem de 29 anos de idade, por fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, ilícito ocorrido no concelho de Olhão.

O crime verificou-se na madrugada de 1 de novembro, tendo a vítima, uma mulher de 23 anos de idade, sido agredida pelo ex-companheiro, com recurso a arma branca, sofrendo diversas lesões, cuja gravidade determinou a sua condução ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), onde se encontra internada.

A agressão foi perpetrada na presença de uma criança, que pernoitava no quarto com vítima, sua mãe.

A conduta agressiva apenas foi interrompida por ação do arrendatário do imóvel, amigo do casal, que, alertado para a situação e após arrombar a porta do quarto, interveio em socorro da vítima, afastando e desarmando o agressor, evitando assim a consumação do homicídio.

Na sucessão da contenda entre os dois homens, o agressor viria a colocar-se em fuga, mas acabaria por se entregar à PSP, horas após a prática do crime.

O detido, ex-companheiro da vítima, estava já referenciado pela prática do crime de violência doméstica.

Será presente a interrogatório Judicial para efeitos de aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Olhão.