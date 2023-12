PJ deteve suspeito pela prática de burla, falsificação e branqueamento

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um suspeito pela prática de burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Sul, no âmbito de uma investigação em curso titulada pelo DIAP de Faro, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Mértola, identificou e deteve fora de flagrante delito um homem, com cerca de 45 anos de idade, por suspeitas da prática de vários crimes de falsificação de documentos agravada, burla qualificada e branqueamento de capitais.

A atividade criminosa do detido consistia em proceder à constituição de empresas, que não tinham qualquer atividade, com recurso a várias identidades falsas, em nome das quais abriu dezenas de contas bancárias em instituições de crédito sedeadas em território nacional.

Uma vez abertas, as contas eram creditadas com transferências de elevados montantes, obtidos de forma ilícita, designadamente com recurso aos esquemas vulgarmente conhecidos por «man-in-the-middle» ou «CEO-Fraud» (Business Email Compromise).

Após dissimular a proveniência ilícita dos fundos recebidos, os montantes eram transferidos para outras contas, recebendo o suspeito uma percentagem das transações efetuadas.

No decurso das diligências realizadas foram apreendidos significativos elementos de prova, prosseguindo-se a investigação com vista à delimitação da extensão desta atividade criminosa.

O ora detido irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

