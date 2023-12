PJ detém suspeito de agredir o irmão com uma motosserra em Odeceixe

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de ter agredido o irmão com uma motosserra, na terça-feira, em Odeceixe.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de ter agredido o irmão com uma motosserra, na terça-feira, em Odeceixe, Aljezur, no distrito de Faro, provocando-lhe lesões graves, foi hoje divulgado.

Em comunicado, a PJ revelou que o agressor, um homem com 28 anos, lenhador de profissão, está indiciado por um crime de homicídio na forma tentada.

Segundo a polícia, as agressões ocorreram após uma discussão entre os dois irmãos, tendo o detido, munido com uma motosserra, desfeito a porta do contentor onde a vítima se encontrava deitada, «atacando-a e desferindo-lhe vários golpes com tal instrumento».

A vítima foi assistida no Hospital de Portimão, mas «a gravidade das lesões» originou a sua transferência para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, especificou aquela polícia.

O homem vai ser presente a tribunal para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial e para aplicação de eventuais medidas de coação, num inquérito tutelado pelo Ministério Público de Lagos.

A operação do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Portimão da PJ teve a colaboração do Posto Territorial da GNR de Lagos.