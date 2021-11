PJ detém homem suspeito de matar outro por asfixia em Loulé

Crime surgiu depois do «consumo excessivo e descontrolado de álcool da parte dos dois indivíduos».

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Sul, procedeu à detenção de um homem de 47 anos por fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado, num ilícito ocorrido no concelho de Loulé.

Os factos reportam-se a 28 de outubro de 2021, data em que foi localizado o cadáver de um homem de 61 anos de idade que, «aparentemente, havia padecido de causas naturais associadas ao abuso crónico de álcool».

«Por determinação do Departamento de Investigação e Acão Penal de Loulé e na sequência da realização dos competentes exames tanatológicos conduzidos por peritos médicos do Gabinete Medico Legal e Forense do Sotavento Algarvio, concluiu-se por um diagnóstico médico legal de homicídio», explica a PJ.

Na sequência do pedido de intervenção da Polícia Judiciária e em resultado da investigação de imediato desencadeada, «viriam a ser recolhidos relevantes elementos probatórios que culminaram na detenção do presumível autor».

Segundo a autoridade, «encontrando-se ainda por determinar as reais motivações do crime, recai sobre o detido a suspeita de, em contexto seguido ao consumo excessivo e descontrolado de álcool da parte dos dois indivíduos, ter provocado a morte da vítima por asfixia».