PJ detém homem de 35 anos suspeito de violação em Olhão

A PJ deteve, fora de flagrante delito, um homem por suspeita de crime de violação em contexto de convívio noturno, em Olhão.

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Sul, procedeu à detenção de um homem de 35 anos de idade por fortes indícios da prática do crime de violação, ilícito ocorrido no concelho de Olhão.

Os factos verificaram-se no dia 15 de maio de 2023, tendo a Diretoria do Sul da Polícia Judiciária recebido comunicação de denúncia, formalizada junto das autoridades policiais.

A investigação desencadeada pela PJ «permitiu apurar que a agressão sexual, suscetível de configurar a prática do crime de violação, ocorreu em contexto de convívio noturno, numa artéria próxima do estabelecimento onde vítima e agressor se encontraram», de acordo com nota de imprensa enviada à redação do barlavento.

Foram recolhidos relevantes elementos indiciários, que fundamentaram a detenção fora de flagrante delito.

O detido vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

O inquérito é dirigido pelos Serviços do Ministério Público, Departamento de Investigação e Ação Penal de Olhão.