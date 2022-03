Piscinas Municipais de Silves recebem Encontro da Escola de Natação

Estão previstas atividades para todos os alunos.

As Piscinas Municipais de Silves vão receber no próximo domingo, dia 20 de março, entre as 10h00 e as 11h50, o Encontro da Escola de Natação.

Estão previstas atividades para todos os alunos que integram a Escola de Natação, dinamizada pelo setor de Desporto da Câmara Municipal de Silves, bem como os atletas do Aquático Clube de Silves.

Esta iniciativa tem como principal objetivo, segundo a autarquia, «proporcionar aos alunos um convívio saudável, através do qual possam tomar contacto com um evento próximo a uma competição, dando a conhecer as práticas dinamizadas» nas Piscinas Municipais.

O programa completo do evento é o seguinte:

10h00 | 10h30 | Bebés, AMA 0 e Nível 0:

– Atividades lúdicas

– Imersão

– Saltos

10h30 | 11h10 | AMA 1, AMA 1 +8, Nível 1 e Nível 2:

– Jogos lúdico-pedagógicos

– Imersão

– Propulsão

11h10 | 11h50 | IT1 e IT1 +8, IT 2 e Aperfeiçoamento:

– Jogos lúdico-pedagógicos

– Saltos

– Estafetas

– Propulsão

– Mini-Polo Aquático

– Provas de Natação de 25m e 50m