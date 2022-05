Piscinas Municipais de Silves reabrem Sauna, Banho Turco e Jacuzzi

Horários e lotação de algumas atividades também voltam ao normal.

A Câmara Municipal de Silves informa que as valências de sauna, banho turco e jacuzzi do complexo das Piscinas Municipais irão reabrir amanhã, quarta-feira, dia 11 de maio.

Para além disso, a utilização livre das piscinas retoma o seu horário normal, das 7h30 às 20h00, sem marcação.

Também os espaços do ginásio e salas de fitness passam a funcionar com a lotação normal, sendo a marcação prévia, no caso do fitness, opcional.

O município sensibiliza, no entanto, «todos os utentes para a manutenção do cumprimento das normas e procedimentos recomendados pela Direção-Geral de Saúde, e para a necessidade da desinfeção dos equipamentos de desporto utilizados».