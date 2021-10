Piscinas Municipais de Faro reabrem no dia 18 de outubro

Após o encerramento forçado em março de 2020 para controlo da propagação da pandemia COVID-19, as instalações desportivas reabrem na próxima segunda feira, dia 18 de outubro.

O município de Faro informa que, na sequência da evolução favorável da situação epidemiológica e da entrada na última fase do plano de levantamento das restrições, as Piscinas Municipais e o projeto Sénior Ativo, até aqui com funcionamento suspenso, vão retomar as suas atividades na próxima segunda feira, dia 18 de outubro.

Nas Piscinas Municipais, será retomada a possibilidade de utilização em regime livre e o projeto de atividades aquáticas (em que estão incluídas as atividades de aquajogging, hidroginástica, hidroterapia e hidrográvidas), bem como as escolas de natação, promovidas, tal como já aconteceu no último ano desportivo, pelos dois clubes com atividade regular na modalidade: Ginásio Clube Naval de Faro e Clube de Natação de Faro.

Apesar das obras realizadas nos serviços complementares das Piscinas (sauna, banho turco e jacuzzi), com a colocação de equipamentos novos, estes serviços, propensos à libertação de aerossóis, permanecerão para já encerrados, reabrindo assim que a situação pandémica o permitir.

Também o projeto Sénior Ativo – que visa sensibilizar para a importância e benefícios da prática da atividade física de forma a promover hábitos de vida ativa e estava igualmente suspenso devido à situação pandémica – vai retomar o seu funcionamento, disponibilizando atividades de ginásio em meio urbano e rural (ginástica, pilates, yoga, taichi, danças, entre outras), bem como hidroginástica, a realizar nas Piscinas Municipais.

Na sequência da retoma destes serviços, todos os utilizadores inscritos aquando do encerramento forçado destas instalações, em março de 2020, serão contactados para verificação da intenção de manutenção da inscrição e regularização dos procedimentos necessários para a participação nestas atividades.

Para mais informações e, eventualmente, realização de novas inscrições, os interessados deverão dirigir-se, presencialmente, aos serviços de receção da Piscina Municipal, ou obter informação através do contacto telefónico 280 870 030 e do e-mail.