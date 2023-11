Piscinas Municipais Cobertas de São Brás celebraram 15 anos

Investimento que marcou o início do Parque de Desporto e Lazer, as Piscinas Municipais Cobertas de São Brás de Alportel celebraram 15 anos.

As Piscinas Municipais Cobertas de São Brás de Alportel completaram, na passada, quarta-feira, dia 22 de novembro, 15 anos de existência, em prol do desenvolvimento desportivo, da promoção da saúde e do bem-estar da comunidade.

Um investimento que marcou o início da implementação do Parque de Desporto e Lazer e alcançou um novo paradigma no desenvolvimento e qualidade de vida de São Brás de Alportel.

«É com muito orgulho e satisfação que assinalamos os 15 anos de funcionamento deste equipamento desportivo municipal que, ano após ano, tem vindo a servir a comunidade são-brasense sempre com a preocupação de proporcionar as melhores condições e o maior conforto para os seus utilizadores», afirma Vitor Guerreiro, presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel.

«Nestes 15 anos foram muitas as pessoas que passaram pelas Piscinas Municipais Cobertas, que estão na memória de muitos como o lugar onde aprenderam a nadar, onde superaram os seus limites, venceram algumas limitações e onde alcançaram objetivos que traçaram. Momentos que motivam o município e os seus técnicos a prosseguir este trabalho e a melhorar os serviços», disse ainda o edil.

Localizado no Parque de Desporto e Lazer do Município, este equipamento desportivo já conta com 9.938 utentes e somou perto de 348 mil acessos, tendo tido apenas como interregnos os períodos de verão, em que são ativadas as Piscinas Municipais Descobertas e o período de contingência em virtude da pandemia COVID-19.

Apetrechado com uma piscina de competição de 25 metros, com seis pistas e uma piscina de aprendizagem, a par de banho turco, sauna, um centro de massagens, um posto médico, quatro balneários e receção, este equipamento desportivo tem sido a opção de eleição dos são-brasenses de todas as faixas etárias para a aprendizagem, prática desportiva regular ou de competição.

Além do uso em regime livre, atualmente são lecionadas diversas modalidades no complexo: aulas para bebés; adaptação ao meio aquático; aprendizagem; aperfeiçoamento; pré-competição; hidroginástica; aquafitness; hidroterapia; adaptação ao meio aquático para adultos; aprendizagem para adultos; aperfeiçoamento para adultos; e atividades para cidadãos portadores de deficiência, sendo ainda possível frequentar as piscinas através do regime de livre utilização.

O responsável municipal técnico pela área do desporto, Paulo Silva, destaca que «este é um equipamento que tem primado pela promoção da prática de educação física diferenciada, permitindo à população não só a aprendizagem, mas também o melhoramento da condição física e da saúde».

«O município tem procurado adaptar o espaço em busca das melhores condições para a prática desportiva e do conforto dos utilizadores, a par da preocupação com a implementação de medidas para eficiência hídrica e energética», conclui.

As Piscinas Municipais Cobertas de São Brás de Alportel funcionam às segundas e quintas-feiras das 8h00 às 13h30 e das 15h00 às 21h00; e às terças, quartas e sextas-feiras, entre as 9h00 e as 13h30 e entre as 15h00 e as 21h00. Ao sábado abrem das 9h00 às 19h00.

Mais informações estão disponíveis através de e-mail (piscinas.cobertas@cm-sbras.pt) e contacto telefónico (289 840 070).