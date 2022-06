Piscinas exteriores de Monchique abrem amanhã ao público

Acesso é gratuito para crianças até cinco anos e estudantes residentes no concelho.

As piscinas exteriores integradas nas Piscinas Municipais de Monchique abrem amanhã, terça-feira, dia 28 de junho, ao público.

Esta valência estará aberta de terça a sexta-feira, entre as 10h00 e as 17h30, e aos sábados e domingos, das 10h00 às 19h00. Encerra à segunda-feira.

A entrada diária terá um custo de um euro, com a possibilidade de aquisição de um cartão pré-pago e recarregável.

A entrada é livre para crianças até aos cinco anos e para alunos residentes no concelho, mediante apresentação de cartão (devem renovar o cartão do ano transato ou pedir um novo, no Balcão Único – Câmara Municipal de Monchique ou através desta ficha de inscrição).

As Piscinas Municipais de Monchique estão inseridas num complexo desportivo, direcionado para a prática desportiva da natação e de atividades aquáticas, que apresenta duas zonas de utilização: as piscinas interiores e as piscinas exteriores.