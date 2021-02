O Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa (AEPROSA), em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPdJ), vai organizar uma oficina de vídeo «Videolab».

A oficina decorrerá nos dias 17, 22 e 24 de fevereiro e 1, 3, 8 e 10 de março em regime misto (online e trabalho autónomo), no âmbito das suas atividades do Projeto Cultural de Escola e do plano Nacional de Cinema.

Esta oficina vai ter a participação de alunos, professores e encarregados de educação. Prevista para 12 participantes, a oficina teve, em apenas uma semana, 46 inscritos, o que levou a uma reorganização da formação, de forma a ninguém ficar de fora.

Sendo o meio digital, e neste caso o vídeo cada vez mais utilizado na comunicação, torna-se importante dotar os jovens e a restante comunidade escolar de noções básicas na área do audiovisual.

Passando pelo o conceito da estética e da linguagem técnica audiovisual, pela operação da câmara até à edição e a exportação para os diferentes formatos, desde vídeos para o youtube como instagram, facebook, para assim poderem usar este recurso nos trabalhos escolares (contribuindo o desenvolvimento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e do Projeto Educativo do AEPROSA) ou apenas por diversão.

Objetivos

Esta oficina pretende proporcionar à comunidade educativa AEPROSA, a aquisição de conhecimentos na área do Audiovisual. Tratando-se de uma oficina de nível básico, pretende-se que cada participante adquira competências teóricas, estéticas e práticas para a elaboração de um pequeno vídeo colocando em prática os conceitos aprendidos durante as sessões teóricas.

Metodologias de dinamização e avaliação

Tratando-se de uma oficina online, requer conhecimentos mínimos nas áreas de informática e meios digitais, além disso será dividida em duas formas, a teórica com o facilitador online e a prática que deverá ser feita pelo aluno “offline”. Todos os exercícios serão analisados pelo facilitador e participantes.

Conteúdos programáticos

Resenha histórica do nascimento do vídeo;

Noções básicas da Estética e da Linguagem audiovisual;

Noções básicas da câmara e iluminação;

Noções básicas de áudio;

Noções básicas de edição;

Realização e Análise de Trabalhos Práticos

Facilitador: Miguel Veiga

Carga Horária: 10 horas (7 horas síncronas/ 3 horas assíncronas)

Datas: 17, 22, 24, de fevereiro,1, 3,8 e 10 de março

Horário: período da tarde (7 sessões síncronas)

Público-Alvo: Comunidade escolar AEPROSA

Mais informações aqui.