Pinheiro e Rosa apresenta mais um Menina Estás à Janela em Faro

O Menina Estás à Janela está de regresso a Faro, já no próximo sábado, para um dia repleto de atuações em algumas das janelas mais emblemáticas.

Depois da sua estreia em 2019, de uma bem-sucedida edição online em 2020 e de um retorno ao formato original no ano passado, o Menina Estás à Janela está de regresso, já no próximo sábado, dia 3 de junho, em Faro, para animar locais e turistas.

Organizado pelo curso profissional de Organização de Eventos da Escola Secundária Pinheiro e Rosa em conjunto com a Associação Recreativa e Cultural de Músicos, esta iniciativa consiste num percurso pedonal ao longo do qual as janelas e varandas de vários edifícios de reconhecido valor arquitetónico e histórico da capital algarvia, servem de palco a diversos artistas das mais variadas áreas das artes e do espetáculo.

O Menina Estás à Janela 2023 convida a população a um roteiro livre pela cidade de Faro, apresentando, este ano, duas novidades.

A primeira é uma janela permanente no Jardim da Alameda com a exposição Upcycling Clothes and Mind, a cargo da Amarelarte, que pode ser visitada durante todo o dia.

E a segunda é que existe a possibilidade de apanhar um autocarro Próximo da Biblioteca Municipal de Faro virada para o jardim da Alameda até à Janela do Arco da Vila.

O evento tem início marcado para as 10h, sendo que ao longo da manhã são 16 janelas que se irão abrir um pouco por toda a cidade.

À noite, as atuações começam às 22h00 na Associação Recreativa e Cultural de Músicos, com o Projeto Marca de Água, Rimas batidas e Stencil, seguidamente com a Celina da Piedade e por fim com um tributo a Rita Lee.

O público pode escolher livremente a que janelas quer assistir gratuitamente, bastando, para o efeito, dirigir-se às mesmas de forma individual nos horários indicados no cartaz.

Mais pormenores e detalhes das últimas edições podem ser consultados aqui.