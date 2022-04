Pilotos do DTM fazem uma aula de surf na Praia da Cordoama

Ação especial antecede o campeonato de DTM em Portimão.

O Autódromo Internacional do Algarve será palco do campeonato de DTM entre amanhã, sexta-feira, e domingo, dia 1 de maio, e o Turismo do Algarve lançou uma ação especial com o foco nos principais pilotos que participarão na prova.

Assim, a partir das 9h00 de hoje, na Praia da Cordoama, em Vila do Bispo, um grupo de pilotos de DTM será convidado a fazer uma aula de surf, sob a orientação do alemão Sebastian Steudtner, surfista profissional mundialmente reconhecido como especialista em ondas gigantes e um dos maiores conhecedores das ondas da Nazaré, onde atualmente vive.

A organização desta iniciativa conta com o apoio da Freeride Surf School, de Sagres. Entre os participantes estarão pilotos de referência como Maximilian Götz (Campeão DTM em 2021), Sheldon Van der Linde, Kelvin van der Linde, Esteban Muth, Marco Wittmann, Timo Bernhard, Phillip Eng, Nicky Thiim e Esmee Hawkey.

Com esta ação, que junta grandes estrelas das pistas de automóveis e do surf mundial, o Turismo do Algarve procura «não só comemorar a escolha do Autódromo Internacional do Algarve como circuito eleito para a abertura da época do campeonato DTM, mas também posicionar a região como um destino apelativo para todos os amantes de adrenalina e de emoções fortes».

Quem o diz é João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, que acrescenta: «queremos mostrar que o Algarve consegue surpreender todos aqueles que gostam de desafiar limites e de viver sensações intensas, com uma diversidade muito grande ao nível da oferta».

O responsável considera ainda que «o destino dispõe não só de um conjunto de equipamentos e infraestruturas de apoio de enorme qualidade, capazes de cumprir os mais elevados padrões exigidos para a receção de competições desportivas internacionais, como oferece também cenários naturais desafiantes e de grande beleza, que permitem um profundo contacto com a natureza e que não deixam ninguém indiferente».