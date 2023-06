Piloto algarvio José Calazans destacou-se no Campeonato de Portugal

José Calazans, piloto algarvio que esteve vários anos fora da competição, destacou-se no regresso à modalidade no Campeonato de Portugal.

Após uns anos fora da competição automóvel, eis que o piloto algarvio José Calazans continua a sua adaptação ao comportamento em pista do Renault Spyder do Ferramentas.Pt tendo, no passado fim de semana, estado em destaque na 2ª jornada do Campeonato de Portugal de Super Legend’s, no Autódromo do Estoril.

Na sessão de treinos livres, José Calazans rubricou o 9º melhor tempo em termos de classificação geral ao fazer a sua volta mais rápida em 2.08.851, à média de 117,1 km.

Já na sessão de treinos cronometrados, José Calazans e o Renault Spyder Ferramentas.Pt acabaram por melhorar de forma substancial ao fazer um crono de 2.04.798 à média de 120,6 km/h, o que lhe deu o 8º melhor tempo em termos de grelha de partida.

A primeira corrida teve lugar no domingo de manhã, dia 4 de junho, onde José Calazans e o Renault Spyder Ferramentas.Pt fizeram uma boa partida, acabando por ver a bandeira de xadrez na 9ª posição em termos de classificação geral, com a sua melhor volta feita ao em 2.05.041, à média de 120,4 km/h, sendo o quarto classificado na sua categoria.

Da parte da tarde teve lugar a segunda corrida, e uma vez mais José Calazans partiu muito bem, acabando por cortar a linha de chegada na 11ª posição em termos de classificação geral, e em 7º na sua categoria.

No final, depois de colocar o seu Renault Spyder Ferramentas.Pt no parque fechado, e ter retirado o seu capacete, referiu ter-se tratado de uma «participação positiva»

«Não correu mal, o carro esteve bem e eu estive motivado pela longa paragem nas corridas. Sinto ainda um pouco de falta de ritmo, mas espero estar na próxima corrida mais rápido e conseguir melhores tempos, fazer melhores resultados e estar ao mesmo tempo adaptado ao comportamento do carro» concluiu o piloto.

Classificação final:

Primeira Corrida:

1º Francisco Goncalves – Lotus

2º João Paulo Sousa – BMW E 30

3º Telmo Nunes – Renault Clio RS

9º FERRAMENTAS.PT – JOSÉ CALAZANS – RENAULT SPYDER

Segunda Corrida:

1º Francisco Gonçalves – Lotus

2º João Paulo Sousa – BMW E 30

3º João Luís – Renault Spyder

11º FERRAMENTAS.PT – JOSE CALAZANS – RENAULT SPYDER