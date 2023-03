Piaget de Silves vai ter unidade de cuidados continuados de saúde mental

O Instituto Piaget e a Amigos dos Pequeninos de Silves vão criar uma unidade de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental em Silves.

O Instituto Piaget e a Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) Amigos dos Pequeninos, de Silves assinaram um protocolo que prevê a criação de uma unidade de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental no campus académico do Instituto Piaget de Silves.

O acordo, que conta com o apoio do município de Silves, da Segurança Social e da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, prevê, numa primeira fase, a criação de um Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI), uma unidade residencial de apoio máximo para a infância e a adolescência, e de outra unidade residencial para adultos.

Ambas as residências estarão integradas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) para a Saúde Mental. Numa segunda fase, está prevista a instalação de um espaço multiusos.

No total, prevê-se que sejam criados 70 postos de trabalho, muitos dos quais especializados, podendo as novas infraestruturas acolher até 62 utentes nas diferentes respostas sociais.

O protocolo foi celebrado na sexta-feira, 24 de março, no âmbito das comemorações do 20.º aniversário do Instituto Piaget de Silves.

«Esta parceria representa uma verdadeira sinergia entre a academia e a prestação de serviços de saúde diferenciados na região, ao permitir a criação de novas respostas sociais, nomeadamente no domínio da deficiência», explica Nelson Sousa, diretor da Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Silves.

Adicionalmente, o projeto permitirá criar espaços de aprendizagem para os estudantes daquela Escola Superior de Saúde, no âmbito dos ensinos clínicos, saídas profissionais e outros contextos.

A efetivação da parceria só foi possível com o apoio do município de Silves, no âmbito da alteração do direito de superfície anteriormente atribuído ao Instituto Piaget de Silves, de forma a viabilizar esta nova valência de utilidade pública.

A data de conclusão de todas as valências do projeto está prevista para 2027, permitindo criar respostas sociais que são atualmente muito deficitárias, tanto na região como no país em geral.