Piaget de Silves assinala Dia Mundial da Prematuridade

Colóquio e workshop no campus académico juntam profissionais de saúde e estudantes no Instituto Piaget de Silves.

O Instituto Piaget de Silves associa-se às comemorações do Dia Mundial da Prematuridade com a realização de um colóquio e de um workshop, a decorrer no dia 19 de novembro, no auditório do campus académico, com o propósito de aumentar a consciencialização sobre a problemática dos nascimentos prematuros e as suas consequências para os recém-nascidos e respetivas famílias.

A iniciativa, dirigida em primeira linha a enfermeiros, estudantes de enfermagem e outros profissionais de saúde, visa sensibilizar os estudantes e restante comunidade académica para a problemática da prematuridade, proporcionando ao mesmo tempo um momento formativo e de partilha interdisciplinar.

O Dia Mundial da Prematuridade, também conhecido como Dia Internacional da Sensibilização para a Prematuridade, comemora-se a 17 de novembro. A efeméride é promovida pela EFCNI – European Foundation for the Care of Newborn, uma plataforma criada em abril de 2008, a nível europeu. Constituída por pais e profissionais de saúde, o movimento tem o propósito de dar voz aos recém-nascidos prematuros, bem como às suas famílias.

A data instituída serve, acima de tudo, para aumentar a consciencialização para os nascimentos prematuros, mortes e sequelas devido à prematuridade, bem como para alertar para medidas simples, comprovadas e eficientes que poderiam preveni-los. Um bebé prematuro caracteriza-se pela imaturidade do seu organismo, tornando-o mais vulnerável e sensível a determinados fatores externos, como a luz e o ruído.

O programa de atividades preparado pela Escola Superior de Saúde Jean Piaget em Silves arranca às 8h30, com um workshop com o tema «Suporte Básico de Vida Pediátrico». Às 11 horas tem o início o colóquio que se prolonga até ao final da tarde, com múltiplas intervenções de profissionais de saúde, três mesas ao longo dia e debates.

Programa

8h30 – 10h45 – Workshop «Suporte Básico de Vida Pediátrico» (Formadores: Enfermeira Ana Cristina Guerreiro e Enfermeiro Diogo Vitorino)

11h00 – Sessão de abertura

11h15 – 1ª Mesa – Moderadora: Enfermeira Denise Pedro

Enfermeiras Ivete Monteiro e Susana Costa – (videoconferência), CHULC-HDE

Enfermeira Catarina Carvalho – «Posicionamento na promoção do desenvolvimento do RNP e/ou RN gravemente doente», CHUA-Portimão

Enfermeira Ana Sousa SNIPI – «Promoção do Desenvolvimento Infantil na Comunidade», Equipa Local de Intervenção de Albufeira

12h15 – Debate (1ª mesa)

13h00 – Almoço

14h00 – 2ª Mesa – Moderador: Enfermeiro João Grade

Enfermeira Helena Santos – «Capacitar para Melhor Cuidar: o contributo da literacia em Saúde na transição para a Parentalidade», CHUA Portimão

Enfermeiro Nuno Ribeiro – «Dinâmica TIP Algarve», TIP Faro

Enfermeira Tânia Boteta – «Cuidados para o desenvolvimento centrado no bebé e família», UCIN Faro

Psicóloga Verónica Oliveira – «Nascimento antecipado, cuidado redobrado – Processos Psicoafectivos», SNIPI Lagos

15h30 – Debate (2ª mesa)

16h15 – Intervalo

16h30 – 3ª Mesa – Moderadora: Enfermeira Ana Costa

Enfermeiro João Grade – «Formação Contínua dos Enfermeiros», docente e supervisor de EC da ESSJP/Algarve

Enfermeira Denise Pedro – «Orientação/Supervisão de estudantes em neonatologia», docente e coordenadora de EC na ESSJP/Algarve

17h30 – Debate (3ª mesa)

18h00 – Encerramento – Atuação Xelb Tuna