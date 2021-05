Pesca da sardinha começa hoje e será reavaliada no final de julho

Frota nacional das embarcações de cerco dá hoje o início à safra da sardinha que será desenvolvida ao longo da costa portuguesa nos próximos meses.

Portugal determinou a reabertura da pesca da sardinha a partir das 00h00 horas de segunda-feira, dia 17 de maio, estabelecendo um limite de capturas de 10 mil toneladas até ao final do mês de julho.

De acordo com a avaliação científica publicada em meados de 2020, a dimensão do stock de sardinha teve uma evolução muito significativa, com o aumento da Biomassa de 179 mil toneladas em 2019 para 344 mil toneladas em 2020 (+92 por cento).

Em 18 de junho, o ICES divulgará a nova avaliação do estado do stock, tendo em conta as estimativas positivas de abundância resultantes das últimas campanhas científicas, com base na qual Portugal e Espanha fixarão as possibilidades de pesca definitivas para 2021.

A evolução positiva do recurso deveu-se essencialmente ao esforço e ao empenho do sector, que levou à recuperação do recurso.

A investigação científica nacional, que tem permitido avaliar e certificar as possibilidades de pesca que são fixadas anualmente.