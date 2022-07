«Penina em Festa» com muitas atividades e convívio no fim de semana

Aldeia da Penina, no concelho de Loulé, recebe no próximo fim de semana, dias 9 e 10 de julho, a iniciativa «Penina em Festa», com dois dias recheados de convívio e aprendizagens com as pessoas da aldeia.

Assim, no dia 9, sábado, às 9h00, o ponto de encontro será no Largo da Fonte da Penina, e daqui partirão várias caminhadas: «A volta das Noras da Penina», conduzida por Vítor Gregório, a caminhada da «Rocha da Pena Norte Quinta do Freixo – Explicação das plantas», por Alex Morgan da Nature-walks, e que inclui oferta de um conjunto de doces e prova de produtos da Quinta do Freixo.

Também às 9h00 arranca o programa de workshops, onde o participante poderá aprender a «Trabalhar a Palma», com Alice Ramos, e visitar o seu mini museu.

Às 10h00, haverá uma pequena caminhada de sensibilização de apanha de lixo pela Run-Eco, conduzida por Carla Narciso. No mesmo horário, a artista Manoli Ortiz fará um «Hotel para insetos», no seu atelier, enquanto que às 10h30, a artesã Sofia Mendes ensinará a fazer um «bálsamo labial», na Saboaria da Aldeia.

E porque não há duas sem três, às 10h00 também será possível aprender «Como fazer pão no forno de lenha», no forno mais conhecido da aldeia, numa demonstração conduzida por Renato George Marques.

Outro momento interessante deste programa será a realização do batismo e demonstração da cerveja artesanal – Salamandra Penina – produzida com tomilho bela luz (planta autóctone da Rocha da Pena), pela Nova Vida, a partir das 15h00.

Às 16h00, acontece mais uma demonstração na Saboaria da Aldeia: «Extração de óleos essenciais», por Sofia Mendes. Mais tarde, entre as 16h30 e as 19h30, a adrenalina sobe com o workshop «Escalada em Top-Rope» por David Rodrigues.

Mais tarde, às 18h00, as ruas da aldeia serão invadidas pelo grupo de dança Fusion Contemporary Dance. Ana Machado, no largo da fonte, contará histórias sobre o património oral algarvio.

Depois dos visitantes provarem algumas iguarias preparadas pela Associação de Benafim, a festa continua pela noite dentro com vários concertos. Às 21h00, Carpideira, por Helena Madeira na harpa e Ricardo Martins na guitarra portuguesa; às 22h00 Gondwana Algarvensis com José João Cabrita, João Caiano e João Melro, com projeção de imagens de Manoli Ortiz e, às 23h00, The Kangaroos Trio, com Marc Policarpo na voz e guitarra, Paulo Carvalho no baixo e vozes e Ruben Salamanca na bateria e vozes.

O dia 10, domingo, amanhece com a caminhada Trail da Salamandra, com três percursos de 7, 14 e 23 quilómetros (inscrições em aqui). Sofiya Simoty fará o aquecimento dos caminhantes, no Largo da Fonte, estando também previstas várias atividades para os mais pequenos.

Às 11h30, hora prevista para a chegada dos atletas, haverá um concerto de Didgetomm por Tomas Caro Alvite, vindo de Santiago de Compostela, com o seu didgeridoo e handpan. A festa termina com a entrega de prémios da Caminhada Trail da Salamandra.

«Serão várias exposições espalhadas por diversos pontos da aldeia, que alimentarão o espirito da descoberta», garante a organização. Entre os artistas que irão expor as suas obras, da fotografia à escultura, da pintura às instalações artísticas, estão nomes como Charlie Holt, Gladys Farias, Neuza Barbosa, Toin Adams, Yolanda Relinque e Manoli Ortiz.

O programa completo pode ser consultado aqui. Além da caminhada, os workshops também requerem inscrição.