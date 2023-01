Penha acolhe o segundo Parque Canino de Faro

União das Freguesias de Faro abriu um segundo parque canino na cidade, junto ao Pavilhão Desportivo da Penha.

Dado o sucesso do Parque Canino instalado, em 2019, no Alto de Santo António, na Rua de Berlim, a União das Freguesias de Faro abriu um segundo parque canino na cidade de Faro, tendo sido desenvolvido em parceria com a associação desportiva WallRide, localizado junto ao Pavilhão Desportivo da Penha, ao lado do skate parque,

Com um horário de utilização compreendido entre as 8 e as 23 horas, este parque, com cerca de 1000 metros quadrados (m²), é de entrada livre para todos os cães com mais de quatro meses, com o plano de vacinação em dia, desparasitados, chipados e com o seu registo e licença válida.

Além desta norma, a presença no parque implica o cumprimento de um conjunto de regras, que se destacam também a necessidade dos canídeos estarem sempre acompanhados e sob vigilância, sendo obrigatória a recolha imediata dos dejetos caninos. Não é permitida a entrada a canídeos doentes, ou em tratamento, de raça perigosa ou potencialmente perigosa, ou com comportamentos agressivos.

Dado o aumento do número de animais de estimação na cidade, nomeadamente os cães, este segundo parque visa dar resposta aos anseios manifestados por vários fregueses que expressaram a necessidade da criação de mais um local vocacionado para a diversão dos seus animais.

Para Bruno Lage, presidente da União das Freguesias de Faro, «os parques caninos são locais próprios para a permanência e circulação de cães sendo hoje em dia equipamentos absolutamente essenciais para que os cães gastem as suas energias para não desenvolverem comportamentos agressivos e destrutivos».

«De realçar que nem todas as pessoas possuem casas com terreno suficiente para que os cães possam correr à vontade sem trela e, para alguns donos, é difícil soltar os cães em zonas públicas pois corre-se o risco de eles irem para a estrada, fugirem ou saltarem para os transeuntes. Mesmo que não sejam agressivos, há cães que têm necessidade de procurar a atenção dos humanos para brincar saltando para estes. Isto pode ser algo desagradável e até mesmo perigoso para algumas pessoas, uma vez que um cão de grande porte pode saltar sobre uma criança ou um idoso e causar danos físicos indesejáveis».

Além disso é obrigatório o uso de trela ou açaimo na via pública. Sendo que estes acessórios podem condicionar o bem-estar e a liberdade do cão, estes parques são uma excelente oportunidade para que as pessoas possam soltar os seus cães sem preocupações acrescidas.

Sabendo que, muitas vezes, o abandono de animais está diretamente relacionado com os seus problemas comportamentais e, muitas vezes, estes problemas podem estar, por sua vez, relacionados com a falta de exercício, brincadeira e convívio (com cães e com pessoas!), a criação de parques caninos pode ajudar a atenuar alguns destes problemas. É importante que os cães possam brincar (ser cães!) e que possam socializar com outros cães e pessoas para viverem melhor em sociedade.

Neste sentido, pelos motivos anteriormente referidos, a União das Freguesias de Faro considera de crucial importância a criação deste parque canino, de forma a responder a uma necessidade cada vez mais evidente dos seus fregueses e contribuir assim para uma melhoria da qualidade de vida e do bem-estar animal.