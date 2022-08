Pedro Burmester, Tiago Nacarato e d’Anto vêm ao «Lagos Nights Out»

Evento alia a música ao património histórico de Lagos.

A 3ª edição do Lagos Nights Out regressa ao Cais das Descobertas de 2 a 4 de setembro, sempre às 21h30, aproveitando o ambiente das muralhas de Lagos nas noites de verão, com os artistas Pedro Burmester, Tiago Nacarato e d’Anto – Grupo de Fado de Coimbra.

Criado em 2020 em contexto de restrições derivadas da pandemia, este evento ao ar livre «acabou por conquistar os corações de residentes e visitantes e veio para ficar», explicam os responsáveis municipais.

A iniciativa alia «a magia do céu noturno de Lagos com o património histórico do Cais das Descobertas», apresentando «um ambiente descontraído, onde os espetadores podem deliciar-se com concertos de alguns dos melhores artistas do panorama musical português».

Pedro Burmester é o protagonista da noite de 2 de setembro, artista que já atuou como solista de música de câmara e com orquestras e artistas de todo o mundo, tendo inclusive partilhado os palcos com mais de cinquenta maestros.

Logo no dia seguinte, é a vez de Tiago Nacarato, um dos cantautores mais completos da nova geração de artistas portugueses e que conta já com várias digressões nacionais, mas também na Europa e Brasil. Depois do sucesso de «Lugar Comum», apresenta agora o disco «Peito Aberto».

No domingo, dia 4 de setembro, o Fado de Coimbra vai conquistar Lagos com a presença do grupo d’Anto, uma composição de seis estudantes da Academia de Coimbra com uma enorme paixão pela cultura e tradição coimbrã.

Os bilhetes têm um custo de cinco euros e já estão à venda na receção do Centro Cultural de Lagos ou através da Ticketline.