Pedro Alves é o novo diretor do Hotel AP Eva Senses

Pedro Alves assumiu a direção do hotel AP Eva Senses, pertencente ao grupo AP Hotels & Resorts, da Madre Turismo.

O novo diretor-geral do hotel tem uma licenciatura em Gestão Hoteleira, no ano 2004 no ISPI, e iniciou funções como Coordenador de eventos no Dom Pedro Palace em Lisboa, ficando depois encarregue pela direção do Departamento de F&B.

Em março de 2009 assumiu a direção do Dom Pedro Golf Resort em Vilamoura, como Diretor Residente, e em 2014 a Direção do Clube Humbria e Golden Beach como Diretor Geral de Operações.

Mais recentemente, em 2017, Pedro Alves tornou-se diretor das unidades Falésia Mar e Falésia Garden, hoje sobre a marca 3HB Hotels.

«Este é um novo desafio que acolho de braços abertos», afirma Pedro Alves, acrescentando que «o AP Eva Senses é um marco na hotelaria algarvia e na cidade de Faro e será um prazer ajudá-lo a crescer ainda mais».

Abraçado pela marina e pela paisagem deslumbrante da Ria Formosa, o AP Eva Senses Hotel oferece 134 quartos espaçosos com uma decoração moderna, quatro restaurantes entre os quais o Eva Senses Market, um espaço que recria um mercado gourmet, uma piscina exterior e um rooftop bar.