PDR2020 aprovou 120 milhões em candidaturas agrícolas no Algarve

As 1.236 candidaturas aprovadas em 2021 para o Algarve no Plano de Desenvolvimento Rural (PDR2020) totalizam um investimento de 120 milhões de euros.

No final de 2021, contabilizam-se 1.236 candidaturas aprovadas no âmbito do PDR 2020 na área geográfica de ação da Direção Regional de Agricultura (DRAP) do Algarve.

Essas candidaturas representam um investimento elegível de cerca de 120 milhões de euros, dos quais 83 milhões correspondem a apoio publico.

Das diferentes áreas que compõem o programa, são as medidas relativas à «Competitividade e Organização da Produção» que concentram maior número de candidaturas, e as maiores percentagens de investimento e ajuda pública, sendo que dentro destas medidas são as ações relativas à «Melhoria da Eficiência dos Regadios» e aos «Investimentos nas Explorações Agrícolas» de jovens (até 40 anos de idade) e demais agricultores que representam a maior fatia, tanto em número de candidaturas como em montantes aprovados.

A área relativa ao «Ambiente, Eficiência no Uso de Recursos e Clima», que concentra as medidas de apoio à floresta, regista um incentivo aprovado da ordem dos 15 milhões de euros.

Merece também referência a Medida 10 – Leader, da responsabilidade dos Grupos de Ação Local (Vicentina, In Loco e Terras do Baixo Guadiana), que contabiliza até ao presente perto de três centenas de candidaturas, um indicador do trabalho de animação do mundo rural algarvio em que essas associações têm estado envolvidas.