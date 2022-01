PCP: Requalificação do Porto de Pesca da Baleeira «não sai do papel»

Partido Comunista Português diz que as promessas de requalificação do Porto de Pesca da Baleeira (Sagres) «continuam sem sair do papel».

Catarina Marques, cabeça de lista pelo Algarve da Coligação Democrática Unitária (CDU) visitou ontem, quinta-feira, dia 13, os concelhos de Aljezur e Vila do Bispo onde teve a oportunidade de contactar com trabalhadores das duas autarquias, bem como, visitar vários estabelecimentos do comércio local.

Durante a tarde foi feita uma visita ao Porto de Pesca da Baleeira onde teve a oportunidade de contactar com pescadores e confirmar que, pese embora as sucessivas denúncias do PCP e das muitas promessas do governo, as condições de segurança daquele porto continuam por ser asseguradas.

Ainda há menos de um ano, João Dias, deputado do PCP na Assembleia da República, depois de uma visita a este porto, teve a oportunidade de questionar o governo sobre a ausência de investimento na infraestrutura.

Na verdade, diz o PCP, «constata-se que o cais flutuante, inaugurado a 7 de setembro de 2018, encontra-se quase totalmente inoperável, funcionando agora, sem a ponte de acesso, como uma ilhota, onde alguns pescadores depositam algumas das artes de pesca».

A construção deste cais «não deu resposta à muito necessitada reabilitação das pontes-cais do porto da Baleeira. Quanto à reabilitação da ponte-cais Sul, promessa que se arrasta há muitos anos, a mesma não foi sequer iniciada quando o governo se havia comprometido com a sua conclusão no início de 2021. A zona de arrumos de aprestos, continuam a carecer de contentores de dimensão adequada ao armazenamento das artes de pesca».

Como referiu a primeira candidata da CDU junto dos pescadores «as promessas são muitas mas os investimentos previstos por parte da Docapesca continuam sem sair do papel. É este o estado da arte num sector que deveria e poderia ser estratégico para o nosso país como é a pesca».

Portugal, apesar das enormes potencialidades para o desenvolvimento da pesca, é um país deficitário em peixe. «E não deveria ser assim», consideram os comunistas.

«É preciso investir na requalificação das barras e portos algarvios, apoiar este sector, valorizando quer os rendimentos dos armadores quer os salários dos pescadores. Numa atividade sujeita a tanta incerteza, ainda hoje devido às condições climatéricas, estes pescadores ficaram em terra, é preciso garantir condições de segurança e um rendimento estável a estes homens que enfrentam todos os dias o mar», conclui a Direção da Organização Regional do Algarve (DORAL) do PCP em nota de imprensa.