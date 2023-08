PCP: Paulo Raimundo pede respostas para os jovens em comício

«A alternativa que propomos serve à grande maioria, aos trabalhadores, aos que produzem a riqueza, aos que põem o país a funcionar, aos que trabalharam uma vida inteira, à juventude, aos micro, pequenos e médios empresários, aos agricultores, aos pescadores e aos democratas», começou por dizer no uso da palavra.

«É do interesse da maioria o aumento dos salários, das pensões, que se distribua a riqueza, que se ponha a pagar quem mais tem e quem mais pode. É do interesse da maioria que se defenda os trabalhadores e se faça respeitar os seus direitos. É do interesse da maioria uma política que assegure o direito à habitação, que proteja a habitação própria permanente, trave despejos e penhoras», acrescentou.

Para o PCP, «é hoje muito evidente que é do interesse da maioria uma política fiscal mais justa, que desça o IRS para a larga maioria dos trabalhadores, com o englobamento obrigatório para rendimentos do mais elevado escalão, baixando o IVA da eletricidade, do gás e das telecomunicações, acabando com os benefícios fiscais dos residentes não-habituais, abrangendo os grupos económicos da banca, seguros, energia e distribuição com uma taxa de 35 por cento sobre o IRC de 2022 e 2023, para serem tributados os lucros».

A DORAL vai ainda realizar mais três comícios de verão na região.

ainda durante o mês de agosto. A primeira está marcada para Portimão, dia 17, com a presença de João Frazão da Comissão Política do CC do PCP. Segue-se Vila Real de Santo António, dia 20, na presença de Paula Santos, presidente do Grupo Parlamentar do PCP na Assembleia da República.

Em Armação de Pêra, dia 23, está marcado o último comício, com a participação de Ângelo Alves da Comissão Política do CC do PCP.