PCP ouviu proprietários de restaurantes e discotecas no Algarve

João Dias, deputado do Partido Comunista Português (PCP) eleito na Assembleia da República, participou em várias iniciativas na segunda-feira, dia 14 de Dezembro, numa jornada dedicada a problemas diversos que atingem a região do Algarve.

Para além das ações realizadas em Faro e Olhão – duas tribunas públicas dedicadas, respetivamente, à defesa dos serviços públicos e contra as portagens e pela requalificação da Estrada Nacional 125 – realizaram-se também duas reuniões, designadamente com a direcção da AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal e com a ADSA – Associação de Discotecas do Sul e Algarve.

Em relação à restauração, a delegação do PCP «confirmou o conjunto das dificuldades que atingem este setor, decorrentes das quebras verificadas no turismo, mas também das limitações impostas pela declaração do Estado de Emergência ou de medidas como o recolher obrigatório e que não têm sido compensadas pelos apoios, insuficientes e limitados, que o governo decidiu até ao momento».

Segundo os comunistas, «num sector constituído, fundamentalmente, por micro e pequenas empresas, muitas delas de âmbito familiar, o combate à epidemia não passa pela proibição de atividades como a restauração, mas por medidas e apoios que salvaguardem as medidas sanitárias, bem como de apoios ao rendimento dos MPME, designadamente para que se assegure o pagamento dos salários, o levantamento das restrições no acesso a apoios decididos, o pagamento de rendas comerciais ou o efetivo apoio aos sócios-gerentes».

Quanto às discotecas no Algarve, um «setor que também contribui para o desenvolvimento da atividade turística na região e assegura dezenas de postos de trabalho, estão fechadas desde março sem que se vislumbre data para a sua reabertura».

Por isso, o PCP «transmitiu, num setor cuja natureza tem as suas próprias especificidades face à epidemia, a necessidade de se atribuírem apoios a estas empresas – MPME – que impeçam a sua liquidação e assegurem os postos de trabalho até que a sua atividade possa ser retomada, de forma faseada, em condições de segurança».