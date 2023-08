PCP Algarve vai marcar presença na Festa do Avante em setembro

A Festa do Avante está a chegar, de 1 a 3 de setembro, e do Algarve são vários os artistas que se apresentam na maior iniciativa político cultural do país.

Com data marcada para os dias 1, 2 e 3 de setembro, a 47ª edição da Festa do Avante, terá lugar na Quinta da Atalaia, na freguesia da Amora, concelho do Seixal.

Trata-se da maior iniciativa político cultural que tem lugar no país, contando com uma vasta programação.

Os visitantes poderão assistir a inúmeros concertos de música de vários géneros musicais (incluindo música clássica e música eletrónica), a atuações de grupos corais, de ranchos folclóricos, a animação de rua, a dança, a peças de teatro e a cinema.

A Festa do Avante inclui também um programa desportivo com inúmeras modalidades.

Vários participantes do Algarve integram esta programação, como é o caso dos WTDPG, projeto musical com origem em Faro e vencedor da eliminatória regional do concurso de bandas Novos Valores, a atuarem no Palco Paz.

O espaço da organização regional do Algarve na Festa do Avante contará com a animação de «Zé do Burrinho e Xico Ovelha» pelo Ao Luar Teatro.

O Espaço Criança recebe o teatro de marionetas «Triumfado – Não sabemos morrer!», por Sofia Pimentão e Filipe Santos, sendo que este último desenvolverá também a atividade matinal de Acroyoga para crianças e famílias.

Na festa o visitante poderá também encontrar diversidade gastronómica nacional e internacional, dando a conhecer as diferentes mostras da riqueza cultural do nosso país.

A Festa do Avante conta ainda com dezenas de debates e exposições políticas, de artes plásticas e de ciência e com a realização do Comício de encerramento no domingo.

A programação completa já se encontra disponível no website, disponível aqui. .

Para adquirir EP (Entrada Permanente), é possível fazê-lo presencialmente em qualquer Centro de Trabalho do PCP ou online através da Ticketline. O valor da EP é de 29 euros até dia 31 de agosto e permite a entrada ao longo dos três dias.

Para o visitante também estará disponível um acampamento, assim como excursões em autocarro, com saída de várias cidades da região do Algarve, com a opção de alojamento em hotel.