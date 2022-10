A instalação de luminárias LED vai permitir uma poupança de consumo na ordem 60 por cento no Pavilhão Municipal de Castro Marim.

O município de Castro Marim, tendo a sustentabilidade ambiental e energética como eixo prioritário de gestão autárquica, avançou com a substituição de toda a iluminária do campo de jogos e ginásio do Pavilhão Municipal.

Num investimento de cerca de 10 mil euros, as luminárias LED agora instaladas representam uma redução de consumo de aproximadamente 60 por cento, resultando numa poupança anual de cerca de três mil euros.

Além desta substituição, foram ainda integrados interruptores crepusculares comandados por controlo remoto, que permitem adequar a luminosidade às condições do dia e às necessidades das diferentes modalidades desportivas.

Dentro da aposta da otimização do consumo de energia, estão também previstas intervenções na Piscina Municipal e na iluminação pública de algumas urbanizações de Castro Marim e de Altura.

Em paralelo, decorrerá a execução de Iluminação Solar da Ciclovia da Lezíria, uma intervenção avaliada em 310,000.00 euros ao abrigo do Programa Operacional (PO) CRESC Algarve 2020, no âmbito do plano de ação PADRE, aprovado para o Baixo Guadiana na operação READY, apoiada por Portugal e União Europeia, cofinanciado a 70 por cento pelo FEDER.