Paulo Cunha é profissional do ano para os Rotários de Faro

Paulo Cunha distinguido pelo Rotary Club de Faro com o prémio profissional do ano.

O Rotary Club de Faro atribuiu na tarde de ontem, 1 de junho, o seu prémio Profissional do Ano 2020/2021 ao professor Paulo Cunha, pela sua dedicação à profissão que abraçou e pelo projeto de aulas de Educação Musical para crianças surdas, projeto esse considerado um exemplo a nível europeu.

Paulo Cunha é professor na Escola EB 2,3 de Santo António em Faro e é professor de Educação Musical para alunos surdos desde o ano letivo 2000/2001, sendo também formador de professores em Didáticas Específicas.

É sócio fundador de várias instituições ligadas ao mundo da música, destacando-se o Conservatório de Música de Olhão e a Associação Cultural Música XXI, sendo ainda membro e diretor artístico do grupo Vá-de-Viró e diretor coral do Coral Feminino Outras Vozes.

Foi professor de Piano, Formação Musical e Classe de Conjunto no Conservatório Regional do Algarve, de 1982 a 2004 e professor convidado na Escola Superior de Educação de Faro – Universidade do Algarve, onde lecionou a disciplina Práticas Artísticas de Conjunto.

Em 2007, foi agraciado pela Câmara Municipal de Faro com a Medalha de Mérito Municipal – Grau Ouro.

Bruno Lage, presidente do Rotary Club de Faro referiu, no momento da entrega do prémio, que Paulo Cunha «além de desempenhar com rigor, brio e entusiasmo a sua profissão de professor de educação musical, tem ao longo da sua vida dedicando-se com afinco à cultura e ao associativismo, sempre ligado ao mundo da música, mas sem esquecer as causas sociais e humanitárias pelo que a distinção agora entregue é de todo merecida».

O Rotary Club de Faro que este ano completa 60 anos pertence ao movimento do Rotary International que congrega mais de 35 mil clubes espalhados por todo o mundo tendo como missão servir o próximo, difundir a integridade e promover a boa vontade, paz e compreensão mundial por meio da consolidação de boas relações entre líderes profissionais, empresariais e comunitários.