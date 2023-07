Patrulhas do Exército vigiam zona serrana de São Brás de Alportel

Município e Exército formalizaram protocolo que permite a vigilância e a prevenção de fogos rurais na zona serrana de São Brás de Alportel.

O município de São Brás de Alportel e o Exército Português formalizaram o protocolo que permite a realização de ações de patrulhamento, vigilância e prevenção de fogos rurais na zona serrana do concelho entre 1 de julho e 30 de setembro.

Este é o décimo ano consecutivo, em que o concelho de São Brás de Alportel conta com as patrulhas do Exército que no âmbito do protocolo de cooperação existente agora renovado, integram a Estratégia Municipal de Prevenção de Incêndios Rurais de São Brás se Alportel, complementando todo um conjunto de ações que estão no terreno.

A presença da equipa de militares destacada pelo Exército complementa as ações de prevenção de incêndios constituindo uma ajuda primordial nesta missão prioritária, na defesa da floresta e das populações da zona serrana do concelho.

Pretende-se essencialmente um patrulhamento de visibilidade e de vigilância relacionado com os fogos rurais no sentido de acautelar ou de alertar para alguns comportamentos menos adequados e de prevenção para incêndios possam deflagrar na serra de São Brás.

Recorde-se que dois terços do concelho de São Brás de Alportel são constituídos pela Serra do Caldeirão, património natural que importa salvaguardar pela sua importância ambiental, mas também por ser uma das principais fontes de riqueza económica do município.

Uma parceria que o presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro, considera de grande importância para a vigilância das zonas mais isoladas e o aumento da segurança das populações aí residentes.

Além disso, reforça o trabalho realizado também em parceria com o Corpo de Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel, que dispõe de três Equipas de Intervenção Permanente, cuja atuação tem particular força no período do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) com mais duas Equipas de Combate a Incêndios, uma que, em situação de risco muito elevado de incêndio, é preposicionada na zona serra do município, de forma a assegurar uma maior rapidez de atuação em caso de ocorrência, ficando a segunda equipa no quartel em prevenção, de 15 de maio a 15 de outubro.

«Temos feito um investimento significativo, contínuo e cada vez mais amplo na área da prevenção e combate a incêndios rurais convictos de que a prevenção é a nossa melhor arma no combate aos incêndios rurais, numa missão partilhada por toda a população», referiu Vitor Guerreiro.

A defesa do território e a segurança da população são encaradas como prioritárias para a Câmara Municipal de São Brás de Alportel que com esta medida pretende garantir uma resposta presencial e eficaz na prevenção e combate aos incêndios rurais.