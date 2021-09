Património da Vila de Castro Marim está disponível para visita virtual

Depois de apresentar a visita virtual 3D ao Castelo de Castro Marim, o município lança agora uma visita virtual que integra todo o património edificado da vila raiana.

Através de um clique, viaja-se virtualmente à «Terra com História», numa visita que passa pelo Castelo (com acesso às exposições permanentes de «Instrumentos de Tortura» e «Castro Marim, Primeira Sede da Ordem de Cristo» e à antiga Igreja da Misericórdia), Forte de S. Sebastião, Revelim de St. António (com passagem pela Ermida e pelo Centro de Interpretação do Território), Igreja Matriz de N. Sra. dos Mártires, Mercado Local e Casa do Sal (com a Exposição «100 Memórias de Castro Marim»).

Além de percorrer a vila de lés-a-lés, a visita transporta-nos ainda para as memórias dos Dias Medievais em Castro Marim, naquele que é o seu palco principal, o interior do Castelo, disponibilizando galerias de fotos de várias edições deste evento.

Os interessados em entrar em Castro Marim, «Terra com História», devem aceder a este link e, através do menu (na lateral, à direita), podem interagir com todos os pontos disponíveis, com muitas vistas aéreas 360º.

Esta é uma iniciativa candidatada ao Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020, apoiado por Portugal e União Europeia e cofinanciado pelo FEDER.