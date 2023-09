«Património ao Luar» desafia a caminhada noturna pela Tôr

«Património ao Luar» desafia a caminhada noturna de sete quilómetros pela Tôr. Uma iniciativa integrada no programa das Jornadas Europeias do Património.

Hoje, pelas 21h00, na Tôr, o Museu Municipal de Loulé reedita a iniciativa «Património ao Luar», este mês integrada no programa das Jornadas Europeias do Património.

Sob o tema «Mar Jurássico da Tôr», a proposta é uma caminhada noturna na Tôr, onde se descobrirão vestígios do mar tropical que cobria a Europa há milhões de anos.

Esta jornada, com um percurso de cerca de 7 km, de dificuldade média, será acompanhada por Hugo Campos e Gonçalo Maurício, revelando os fenómenos que moldaram as paisagens do Barrocal da Tôr ao longo dos tempos.

Os participantes poderão observar as rochas que guardam as marcas deste mar ancestral que existia na Europa no período Jurássico, há cerca de 200 milhões de anos, quando os dinossauros dominavam a Terra. Também poderão aprender sobre a influência da geologia na vida e na cultura das pessoas que habitam esta zona.

Uma oportunidade de viajar no tempo e no espaço, esta caminhada noturna na Tôr proporciona uma visão profunda da riqueza e diversidade do património natural e cultural do Algarve.

A atividade é gratuita e aberta a todos os interessados, mediante inscrição prévia por e-mail ou telefone: (289 400 885 | 289 400 611).

O ponto de encontro será no Campo de futebol da Tôr (coordenadas – 37.191250, -8.042621). A duração prevista da atividade é de 3h30. A idade mínima dos participantes é de 14 anos.