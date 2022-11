Passeios Pedestres estão de volta à Cortelha no São Martinho

Os Passeios Pedestres regressam à aldeia da Cortelha para assinalar o Dia de São Martinho, com um trilho de 10 quilómetros.

A aldeia típica da Cortelha, na freguesia de Salir, concelho de Loulé, volta a ser palco dos Passeios Pedestres no próximo domingo, dia 13 de novembro, para assinalar o São Martinho

Com o principal objetivo de divulgar e dinamizar o interior algarvio, neste caso a Serra do Caldeirão, a Associação dos Amigos da Cortelha, responsável pela organização, pretende mostrar a todos os participantes «as belas paisagens da zona», dizem.

Esta caminhada, além de percorrer inúmeros trilhos, irá proporcionar um contacto «único» com a natureza, uma vez que «nesta altura do ano, o interior do concelho de Loulé apresenta tons avermelhados, provocados pela extensa área de medronhal existente», referem.

Ao longo do percurso, aproximadamente 10 quilómetros, os participantes vão ter a oportunidade de observar uma panorâmica «invejável», de acordo com a associação.

A partida do Passeio Pedestre está marcada para as 09h00 na Cortelha, sendo que, no final do trilho, todos os participantes vão ter à sua espera um lanche serrano, num verdadeiro Magusto de São Martinho, onde não faltará a batata-doce, o chouriço, o queijo, o pão caseiro, a aguardente de medronho e as castanhas assadas.

As inscrições devem ser efetuadas aqui e têm o custo de oito euros para não sócios e sete euros para sócios. O pagamento será realizado no próprio secretariado do Passeio Pedestre de São Martinho, antes mesmo da partida.

Esta é uma iniciativa que conta com o apoio da Câmara Municipal de Loulé e da Junta de Freguesia de Salir.