Passeios de outono levam seniores olhanenses a Loulé e São Brás

Passeios terão lugar em setembro e outubro.

Os Passeios Sénior de outono estão de volta a Olhão, depois da paragem forçada devido à pandemia COVID-19. Ainda assim, devido à fragilidade da população a quem a iniciativa se destina, o município olhanense decidiu «realizar os passeios de outono dentro da região algarvia, diminuindo assim o tempo de deslocação».

Esta será uma oportunidade para os seniores do concelho de Olhão ficarem a conhecer melhor Loulé e São Brás de Alportel, descobrindo ou revisitando locais como o Museu do Traje, em São Brás de Alportel, ou os Banhos Islâmicos, em Loulé.

Esta é uma iniciativa desenvolvida no âmbito do projeto Vida com Ritmo – Programa Mais Vida à Vida, dirigido à população maior de 60 anos do concelho.

Os passeios terão lugar em setembro (dias 15, 20, 22, 27 e 29) e outubro (dias 4, 6, 11, 13, 18, 20 e 25). Os interessados deverão inscrever-se na Junta de Freguesia da sua área de residência, nas seguintes datas:

29 de agosto – União das Freguesias de Moncarapacho e Fuseta (Moncarapacho);

30 de agosto – Junta de Freguesia de Olhão;

31 de agosto – Junta de Freguesia de Quelfes;

1 de setembro – União das Freguesias de Moncarapacho e Fuseta (Fuseta);

2 de setembro – Junta de Freguesia de Pechão.